

Une très chère crise politique en France

Paris, France | AFP | mardi 07/10/2025 - Investissement et confiance en berne, taux d'intérêt en hausse, coût des élections... Après seize mois de crise politique, la facture pour la France grossit, alourdissant des finances déjà mal en point.



L'économie française n'en finit pas de subir les conséquences de la dissolution décidée par Emmanuel Macron en juin 2024, et aggravées par la démission lundi de Sébastien Lecornu.



Moins de croissance

Attendue cette année à seulement 0,8% par l'Insee, la croissance française est affectée par la frilosité des investissements des entreprises et des ménages, la progression du taux d'épargne, et les effets du ralentissement économique sur l'emploi.



Selon l'OFCE qui a évalué les effets de l'incertitude ambiante, le coût de la crise politique depuis son démarrage en juin 2024 se chiffrera à la fin 2025 à 0,5 point de croissance, soit 15 milliards d'euros.



"Dans un moment d'incertitude, les entreprises gèlent un peu tout, à la fois l'investissement et l'emploi. Et les ménages épargnent davantage", détaille auprès de l'AFP Eric Heyer, économiste à l'OFCE.



Cette évaluation doit être prise avec "précaution", prévient l'économiste, face à la grande difficulté à chiffrer l'effet d'une crise aux multiples facettes, dans un climat mondial par ailleurs morose.



Le ministère de l'Economie avait estimé fin janvier le coût de la censure du gouvernement de Michel Barnier et "l'instabilité qu'elle a générée" à 12 milliards d'euros, un chiffrage alors contesté par l'opposition.



Pour les experts d'Allianz Trade, la dissolution seule de l'Assemblée nationale a coûté 4 milliards d'euros, répartie entre une baisse de 2,9 milliards d'euros des rentrées fiscales liée à la perte de 0,2 point de croissance et la hausse de la charge sur les taux d'intérêt français, de l'ordre d'un milliard d'euros.



Des marchés financiers secoués

Les marchés financiers ont subi de plein fouet la crise politique, qu'il s'agisse des actions en Bourse ou des taux d'intérêt.



Le principal canal de diffusion de la crise est la hausse des taux d'emprunt français à dix ans, visible à travers l'écart de taux avec l'Allemagne, appelé le spread : celui-ci a augmenté d'environ 0,3 à 0,4 point par rapport à la période précédant la dissolution.



La hausse des taux français n'est pas une bonne nouvelle pour les finances publiques mais est encore amortie par le fait que le pays a emprunté ces dernières années à des taux historiquement bas.



"Ce n'est pas dramatique, ce n'est pas la Grèce, mais cela va toujours plus compliquer l'effort budgétaire", tempère Eric Dor, directeur des études économiques à l'IESEG School of Management.



Au-delà du risque de crise financière brutale, c'est le poison lent de la dégradation progressive des finances qui inquiète: un record de plus de 3.400 milliards d'euros de dette publique, et le risque de dégradation de la part des agences de notation après la décision en ce sens de Fitch en septembre, en raison déjà de l'instabilité politique, qui pourrait encore alourdir le coût de la dette...



Pour la Bourse, l'indice CAC 40, qui rassemble les 40 plus grosses entreprises du pays, a progressé d'environ 8% depuis le début de l'année, contre 15 à 25% sur les principales places financières européennes.



Pour les entreprises "cela fait des capacités d'investissement en moins", et cela les affaiblit dans la compétition internationale, réagit Eric Heyer.



Plus de frais engagés

Organiser des élections, rembourser des frais aux candidats, multiplier les indemnités pour les anciens ministres... Organiser la démocratie, surtout lorsqu'elle est convoquée plus souvent que d'habitude, a un coût élevé, bien qu'il soit plus négligeable.



L'organisation des élections législatives ayant suivi la dissolution de l'Assemblée nationale a coûté environ 200 millions d'euros, a évalué Charles de Courson, ancien rapporteur général du Budget, dans un rapport parlementaire de novembre 2024.



Lors de la chute du gouvernement de Sébastien Lecornu lundi, de nombreux messages sur les réseaux sociaux ont fustigé les avantages accordés à certains nouveaux entrants au gouvernements qui n'ont parfois été ministres que quelques heures, soit potentiellement trois mois d'indemnités.



Selon des informations du Parisien portant sur ces dépenses relativement symboliques, ces nouveaux ministres ne les toucheront finalement pas.



"Ca me parait un peu secondaire", réagit Eric Heyer à l'OFCE face aux montants faibles que cela représente.

le Mardi 7 Octobre 2025






