Une solution pour des îles sans plastique

Des franchises dans les îles



Pour aller encore plus loin dans le déploiement du concept, la société projette de mettre en place des unités de production clef en main pour fabriquer localement les produits de Lyspackaging dans les îles. "Une unité est en place à l'île Maurice, une autre est en cours d'installation en Guadeloupe. On a d'autres dossiers en cours dans les îles Canaries et à Madagascar notamment. Ce n'est pas encore le cas en Polynésie française, mais c'est justement l'occasion de se faire connaître."



Le package clef en main regroupe les machines, la formation et les études des matériaux sur place pour permettre une gestion locale et autonome. "C'est comme une franchise de Lyspackaging. On considère qu'on ne va pas envoyer nos produits de France vers les îles dans des conteneurs. Ça ne serait pas du tout écologique comme concept. L'idée, c'est de produire le plus localement possible et créer des circuits courts pour les emballages. Que ce soit à l'île Maurice ou en Guadeloupe, ce ne sont pas mes sociétés. C'est un entrepreneur local qui crée de l'emploi sur place et qui connait le marché. Le but n'est pas d'arriver dans les îles, de créer une usine et de ramener des personnes de la métropole."



Lyspackaging développe un nouveau produit tous les deux-trois mois. Les prochains seront des pots à épices et des gourdes pour enfants. C'était la seconde participation de l'entreprise au concours Tech4Islands. "Je trouve que ce concours pour les îles est tout à fait en accord avec la solution que l'on propose pour lutter contre la solution plastique. Avec les dotations du concours, on va pouvoir présenter notre projet directement en Polynésie. On est fiers d'avoir gagné ce prix qui va nous apporter une belle visibilité." Si Nicolas Moufflet a déjà remporté une trentaine de prix avec Lyspackaging, Tech4Islands est pour lui "le concours le plus prestigieux qui rentre totalement dans notre politique et notre développement futur."