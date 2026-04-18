

Une soirée jeux de société studieuse à Hao

Hao, le 4 mai 2026 - Le jeudi 30 avril, une ambiance conviviale et studieuse a animé le hall de l’école primaire Te Tahua o Fariki sur l ’ atoll de Hao. À partir de 16 heures, familles et enseignants se sont réunis pour une soirée jeux de société pas comme les autres, organisée dans le cadre du dispositif “Labo math”, une initiative pédagogique en place depuis maintenant trois ans.





Porté conjointement par des enseignants du premier et du second degré de l’atoll de Hao, le dispositif “Labo math” vise à renouveler l ’ approche des mathématiques autour de trois axes principaux : favoriser l ’ intégration des élèves, rendre les mathématiques plus ludiques et renforcer le travail collaboratif entre l’école primaire et le collège. Impulsé par les inspecteurs des deux degrés, le “Labo math” s ’ inscrit dans une dynamique d’échanges réguliers entre enseignants, afin d ’ adapter les pratiques pédagogiques aux besoins des élèves.



L ’ un des objectifs majeurs de cette démarche est également d ’ impliquer les parents dans les apprentissages. C’est dans ce cadre qu’une soirée sur le thème des jeux de société était organisée jeudi dernier à l’école primaire Te Tahua o Fariki. Ouverte à toutes les familles, elle a rencontré un franc succès, rassemblant une trentaine d ’ enfants accompagnés de leurs parents, venus partager un moment à la fois ludique et éducatif.

Des notions abordées de manière concrète Pour l ’ occasion, les enseignants avaient aménagé plusieurs tables de jeux sous le hall de l’école. Petits et grands ont ainsi pu s ’ essayer à différents classiques tels que la bataille navale, Puissance 4, les échecs ou encore des jeux de cartes. Derrière leur apparente simplicité, ces jeux mobilisent des compétences essentielles : logique, stratégie, anticipation, mais aussi calcul mental et raisonnement. Autant de notions mathématiques abordées de manière concrète et accessible.



Tout au long de la soirée, les échanges ont été nombreux entre enseignants, élèves et parents. Les rires et la concentration se mêlaient, créant une atmosphère chaleureuse propice à l ’ apprentissage. Cette approche décomplexée des mathématiques permet de changer le regard parfois intimidant que certains peuvent avoir sur la discipline.



Louis Pedersen, professeur de mathématiques au collège de Hao, souligne l ’ importance de ce type d ’ initiative : “À travers ce dispositif de ‘Labo math’, l’idée est de travailler entre collègues du primaire et du collège afin d’identifier les besoins des élèves en la matière. Nous nous réunissons régulièrement pour créer des activités, améliorer ou adapter notre enseignement afin d’être au plus près des besoins des élèves. Mais l’objectif final est vraiment de faire progresser l’élève.”



Au-delà de la simple animation, cette soirée s ’ inscrit donc dans une démarche pédagogique globale, où le jeu devient un véritable outil d ’ apprentissage. En réunissant l’école, le collège et les familles, le “Labo math” contribue à construire un environnement éducatif cohérent et stimulant pour les élèves de Hao. Une initiative qui pourrait bien inspirer d ’ autres établissements.

Rédigé par Teraumihi Tane le Lundi 4 Mai 2026 à 20:11 | Lu 249 fois



