Une soirée dansante organisée par Polynesia Tatau

PAPEETE, le 8 août 2019 - Cet événement de l’association Polynesia Tatau, la soirée dansante du 9 août, entre dans le cadre de l’organisation de la convention. Pour les membres et son nouveau bureau, c’est aussi un moment de cohésion.



En novembre prochain aura lieu la 7e édition de la convention de l’association Polynesia Tatau. La Tattoo Convention Internationale Polynesia Tattoo 2019 du 6 au 9 novembre au Tahiti Ia Ora Beach resort de Punaauia.



Cet événement fonctionne grâce à l’aide de sponsors et du ministère de la culture. Mais cela ne suffit pas à supporter toutes les charges : invités, artistes, artisans… " Aussi, avec le nouveau bureau on a décidé d’organiser ce bal ", explique Tokahi Markusen, secrétaire adjointe.



Le nouveau bureau, " plus jeune ", précise la secrétaire adjointe, a différents projets : " mettre en avant les tatoueurs polynésiens, tisser des liens avec l’étranger, envoyer des délégations dans les grandes rencontres internationales ". Ce qui passe par la cohésion de l’association.



Elle compte une cinquantaine de membres et met en place des journées récréatives tout au long de l’année. Le bal de ce vendredi est donc aussi un moyen de souder Polynesia Tatau.



La soirée commencera par un dîner, mais elle reste ouverte aux non-dineurs, elle sera animée par les 2B Brothers.



Une quinzaine de "pointures" à la convention



Lors de la 7e convention, en plus des artistes locaux (une cinquantaine), se trouvera une quinzaine d’invités. " Tous des pointures ", affirme Tokahi Markusen qui refuse de livrer les noms si tôt.



Par ailleurs, une élection de miss et mister tatau est prévue. Les inscriptions sont ouvertes. Pour y participer il faut avoir plus de 30% couvert par des œuvres signés de tatoueurs membres de l’association. L’inscription des candidats passe d’ailleurs par les tatoueurs.



Le président du Ink Girl France, Christophe Robin, sera le président du jury de l’élection de la convention. Cette élection aura lieu le 9 novembre, une soirée spéciale lui sera dédiée avec animation, concert, show danse du feu et peut-être même un feu d’artifice.



Les vainqueurs de ce rendez-vous local seront invités à participer à l’élection nationale en 2020 : Ink girl et Ink boy.