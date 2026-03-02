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Une scootériste perd à la vie à Arue


Une scootériste perd à la vie à Arue
Tahiti le 19 mars 2026. Un drame s'est déroulé sur la route lundi matin à hauteur du stade de Arue.


Lundi matin, à hauteur du stade de Arue, une personne circulant en scooter en direction de Papeete ont été victime d’un accident de la route. Pour des raisons qui restent à déterminer, le scooter serait entré en collision avec un autre véhicule qui aurait commis un délit de fuite.

La personne, une femme d'une cinquantaine d'années qui se rendait à son travail a été rapidement transférée à l’hôpital du Taaone mais, son pronostic vital étant engagé, elle est malheureusement décédée mercredi.

Une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Arue et les enfants de la famille ont lancé sur les réseaux sociaux un appel à témoin afin d’en apprendre plus sur les circonstances de l’accident.
 
 
 

Rédigé par Bertrand PREVOST le Jeudi 19 Mars 2026 à 09:34 | Lu 1528 fois
           


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