

Une salle de réception flottante en projet au large de Punaauia

Tahiti, le 14 octobre 2025 - Le président de la Polynésie française, Moetai Brotherson, a annoncé, lors du dixième forum de l'économie bleue, un projet d'une structure innovante mêlant tourisme et économie maritime. Une salle de réception flottante d'environ 500 m² sur deux niveaux pourrait être implantée au large de Punaauia, en face du parc Vaira'i.



Une salle de réception flottante de 500 m² pourrait être implantée au large de Punaauia. Le projet, porté par quatre investisseurs polynésiens, doit combler un manque touristique dans les possibilités de réception pour mariages et conventions. Mais l'administration doit d'abord adapter le cadre fiscal.



Combler un manque touristique



Décrite par Moetai Brotherson comme “une structure hôtelière très innovante qui s'inscrit complètement dans cette logique d'économie bleue”, cette plateforme flottante vise le segment MICE (meetings, incentives, conferences, events). “C'est une salle de réception qui viendrait compléter le manque qu'on a aujourd'hui dans les possibilités de réception pour les mariages, pour les conventions”, a expliqué le président.



L'initiative émane de quatre investisseurs polynésiens. “Ils ont déjà recueilli l'aval de la commune de Punaauia, qui voit ça d'un très bon œil, et ont fait la tournée de tous les services administratifs”, a confirmé le président, qui affiche le soutien du gouvernement.



Un frein administratif demeure cependant : “Comme c'est un produit nouveau, la case pour le définir et lui permettre d'accéder à la défiscalisation locale n'existe pas. Il va falloir travailler sur une modification des textes.”

Rédigé par Darianna Myszka le Mardi 14 Octobre 2025 à 16:38 | Lu 952 fois



