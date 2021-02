Une remorque tractée unique au monde à Raiatea

Raiatea, le 6 février 2021 – La cale de halage d'Uturaerae vient de se doter en plus d'un travel –lift et surtout d'une remorque unique au monde qui permet de sortir tout type de catamaran sans en abîmer la structure.



A la cale de halage d’Uturaerae à Uturoa, il y a une société de carénage de bateaux qui grossit, qui grossit. Dominique Goché est né sur et dans les bateaux. Il en a fait son métier depuis 30 ans et depuis 7 ans environ il se retrouve à la tête de l'entreprise qui gère la sortie des bateaux de l’eau et les réparations. Après toutes ces années à sortir les coques de l’eau avec une vieille remorque tractée par un élévateur et un travel-lift (portique de levage des monocoques) de 25 tonnes, l’heure de l’investissement dans le progrès a sonné.

Son nouveau travel-lift a une capacité double de l’ancien, soit 50 tonnes de levage. Mais ce qui caractérise cet investissement, c'est une remorque unique sur le territoire et, de par les modifications ajoutées par Dominique, unique au monde. Des remorques autotractées il en existe partout dans le monde, mais pendant 2 ans, le patron de la société de carénage a fait travailler le bureau d’études d'une réputée société de construction italienne sur des ajouts qui permettent de sortir tous les types de catamarans.

Dominique Goché explique : « une remorque autotractée de ce modèle soulève les multicoques par le dessous du navire, entre les deux coques. Seulement certains types de voiliers, de par leur conception, ne peuvent être soulevés par ce soubassement, sous peine d’endommagement. D’où l’idée d’adjoindre sur les montants de la remorque des vérins carrés qui peuvent s’adapter à la largeur des deux coques pour le prendre sous les flotteurs. Et c’est donc une première mondiale. En plus de la facilité de manutention, et du gain de temps pour sortir les bateaux, l’intérêt de cette machine est le gain de place sur la cale de halage, cet engin va me faire gagner environ 30% sur les 6500 M² du site. Et de la place on en a grandement besoin. Ce qui fait partie du plan de rentabilité ».