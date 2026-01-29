

Une première pour le lancement de la saison de va’a

Tahiti, le 21 février 2026 - Retardée de quelques semaines après l’annulation de la Taaroa Race, la saison de V1 marathon a enfin pu être lancée grâce à l’initiative du club Varuatahi Tahiti. En organisant la 787 Paddle Race, le coach Stanley Paie Ellis et les siens ont permis aux 200 participants de se jauger à l’aube d’une année de va’a qui s’annonce intense. Sur le parcours hommes Élite de 19 km, c’est le rameur d’OPT Tutearii Hoatua qui s’impose en 1 h 36’ 12’’ 04. Chez les seniors femmes, la première place revient à la jeune Oliana Degage, du club de Rautere, qui boucle les 12 km en 54’ 48’’ 83.



Les V1 avaient déjà envahi le plan d’eau du parc Aorai Tini Hau de Pirae il y a quinze jours pour les sélectives aux championnats du monde de sprint. Mais ce samedi, c’était bien le lancement de la saison V1 marathon, décalé cette année car, traditionnellement, c’est la Taaroa Race, organisée par Tahitian Paddle, qui ouvre la saison. La course n’ayant pas pu avoir lieu, un manque se faisait ressentir dans la communauté. C’est donc grâce à l’initiative du club Varuatahi Tahiti que les amoureux du V1 ont pu se retrouver pour se mettre à l’eau et lancer une saison qui ne demandait qu’à démarrer.



“Quand on a vu que Tahitian Paddle ne pouvait pas organiser sa course, on s’est dit qu’on pouvait essayer de monter la nôtre, car on sentait bien que les rameurs avaient envie que ça commence. On n’a pas eu beaucoup de temps, mais avec l’énergie de tout le club et le savoir-faire de la fédération, on a pu donner le départ ce matin de nos cinq courses.” C’est avec beaucoup de fierté que la présidente du club Varuatahi Tahiti a vu toutes ces générations affluer sur cette nouvelle épreuve, la 787 Paddle Race. “C’est notre numéro de licence”, sourit-elle pour expliquer le nom choisi pour cette course. “C’est un vrai plaisir d’être là et de voir tous ces sourires. Ça n’a pas été simple car nous avons eu peu de temps pour la préparer. En quelques jours, nous avons dû établir le programme et tracer les parcours. Heureusement que notre coach et fondateur du club, Stan, connaît par cœur le plan d’eau : cela nous a permis d’être prêts pour le jour J.”



Cinq courses pour tous les niveaux et tous les âges. Une hétérogénéité propre aux valeurs du club. “Notre club est ouvert à tout le monde : novices, amateurs, confirmés et même Élite. C’est ce qu’on voulait retrouver sur cette course car la grande famille du va’a est faite de solidarité et de partage. Notre école est basée sur ces valeurs : respect, humilité, tāhō’ē. Quand tu viens chez nous, on t’apprend à ramer mais on te transmet aussi la culture du va’a et tout le monde est concerné.” Une philosophie qui voit ce club, créé en 2022, prendre de plus en plus d’importance dans le paysage du va’a polynésien. “L’an dernier, nous avons ouvert une section au parc Vairai de Punaauia. Avec celle du parc Aorai Tini Hau, on organise souvent des événements ensemble pour que tout le monde se rencontre et fasse connaissance. On a deux gros rendez-vous dans la saison : le Heiva Va’a en juillet et l’Aere du mois d’octobre. On espère que la 787 fera partie des moments incontournables lors des prochaines saisons.”



Tutearii Hoatua marque d’entrée les esprits



Nul n’en doute au vu de l’engouement pour cette première édition et de l’organisation parfaitement maîtrisée, qui a permis à des poussins – il y a effectivement eu une participante de ce très jeune âge, qui a eu droit à sa médaille – jusqu’aux vétérans 70 (une rameuse de 75 ans était présente) de profiter des belles conditions de surf sur le retour. Les tracés, organisés dans la baie de Taaone pour les plus jeunes (700 mètres et 1,4 km), jusqu’au motu de Arue pour les confirmés (6 km) et au-delà de la baie de Matavai pour les plus aguerris (12 km et 19 km), ont offert un retour dos au vent avec un surf omniprésent, pour le plus grand plaisir des spécialistes.



“J’aime bien ramer dans le surf, c’est quelque chose que je maîtrise bien. Je me spécialise dans le V1 car j’aime ça. Je m’entraîne beaucoup avec mon père et j’ai participé aux sélectives. Ce n’était pas simple au départ car on avait le vent de face mais, après, dans le surf, on a pu se lâcher. Ça a bien bataillé avec Nateahi Sommer, vainqueure chez les juniors, Puarui Guntaro et Aurélie Laplane, vainqueure en vétérans 40. C’était vraiment fun. Je suis contente d’avoir participé à cette course”, expliquait Oliana Degage, vainqueure en seniors dames, à l’issue de la course.



Dans la course Élite hommes, dont le parcours allait jusqu’à la pointe Vénus sur 19 km, le surf a été une arme fatale. Et à ce jeu-là, c’est le rameur d’OPT, Tutearii Hoatua, qui s’est montré le plus performant. “J’ai pris un bon départ. J’ai essayé de sortir avec la tête du groupe. Je suis resté derrière les copains, j’ai tenté de gérer mais ça n’a pas été évident. J’ai serré les dents jusqu’au demi-tour. Après, ça n’a été que du plaisir. Je me suis bien exprimé dans le surf et ça m’a permis de prendre la tête jusqu’à la fin.”



En passant la ligne d’arrivée en tête, devant son coéquipier d’OPT Keith Vernaudon, Tutearii Hoatua montre qu’il faudra compter sur lui, en individuel comme en équipe, pour cette nouvelle saison de va’a.









Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 22 Février 2026 à 13:22 | Lu 306 fois



