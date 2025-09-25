

Une première pour la voile en Polynésie

Tahiti, le 19 octobre 2025 - Du 27 au 31 octobre, Tahiti accueillera le tout premier championnat polynésien de multicoques, organisé par l’école de voile d’Arue. Cet événement international rassemblera la jeunesse et les passionnés de voile venus de tout le Pacifique. C’est dans la baie de Matavai que les bateaux navigueront pendant quatre jours. Une véritable mise en lumière des talents du Fenua et une belle opportunité pour la voile polynésienne de mettre en avant son savoir-faire en matière d’organisation nautique.

L’école de voile d’Arue, soutenue par l’IJSPF et la Fédération tahitienne de voile, organise le tout premier championnat polynésien de multicoques. Fait unique : la présence, dans cette compétition, de nations du Pacifique. Les îles Cook et la Nouvelle-Calédonie représenteront nos voisins océaniens. Leur venue offrira aux jeunes marins l’occasion de se mesurer lors d’un événement international. De quoi progresser en vue des Jeux du Pacifique qui se profilent en 2027.



Les régates se dérouleront durant quatre jours, du 27 au 31 octobre, entre la baie de Matavai et l’est du motu Martin, un lieu dédié à la voile qui offre des conditions de navigation exceptionnelles. Plusieurs catégories de multicoques seront présentes sur le plan d’eau : des Hobie Dragoon, destinés aux jeunes ; des Hobie 16, bateaux intergénérationnels et retenus pour les Jeux du Pacifique 2027 ; et des Nacra 15, catamarans modernes qui préparent les jeunes à l’accès vers le haut niveau.



Un parrain olympique



Arbitrées par un jury international, les différentes courses s’enchaîneront tout au long de la compétition sous l’œil avisé du parrain de cette édition, Marc Pajot. Médaillé olympique à 19 ans, cinq fois champion du monde, vainqueur de la Route du Rhum et double demi-finaliste de la Coupe Louis-Vuitton en tant que skipper, Marc Pajot est une source d’inspiration pour la jeunesse. Il sera au Fenua pour accompagner tous les futurs champions durant cet événement.



La cérémonie d’ouverture aura lieu le lundi 27 octobre à 18 heures, au complexe sportif de l’OPT à Pirae. Riche en échanges culturels, elle marquera le coup d’envoi d’un championnat qui mettra également en avant le niveau des voileux polynésiens, en constante progression ces dernières années.



Des prix seront décernés lors de la cérémonie de clôture, qui se tiendra à l’école de voile d’Arue le 31 octobre. Et gageons que nombre d’entre eux viendront garnir l’armoire à trophées de nos navigateurs en herbe.





Rédigé par Manu Rodor le Dimanche 19 Octobre 2025 à 17:27 | Lu 230 fois



