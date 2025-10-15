

Une parenthèse théâtrale à Papeari

Tahiti, le 27 octobre 2025 - Expression orale et corporelle, créativité et confiance en soi sont au programme de cette première semaine de vacances scolaires à Papeari, où douze enfants issus de différents milieux sociaux montent une comédie musicale sous la direction de Heiana Taaroa-Ollivier, de l’apprentissage du texte à la confection des costumes et des décors.





Occuper intelligemment ses enfants tout en leur permettant de se divertir, c’est la sempiternelle question à laquelle sont confrontés les parents à chaque période de vacances scolaires. Les offres de stage sont nombreuses et variées à Tahiti, quoi qu’un peu moins à la Presqu’île malgré quelques belles initiatives. À Papeari, des familles ont opté pour le théâtre avec Heiana Taaroa-Ollivier, qui a installé une scène avec rideaux, éclairages et coulisses au premier étage de la salle omnisports Matairea, entre les sports de combat et collectifs.



Une parenthèse théâtrale empreinte de mixité pour douze enfants originaires de la commune et des environs, jusqu’à Papeete. Débutants ou confirmés, ils sont âgés de 6 à 13 ans et sont issus de différents milieux sociaux. “On a un programme d’aide pour les familles modestes en cas d’absence de bourse”, souligne la professeure et directrice artistique de l’Association artistique culturelle et d’éducation populaire, impliquée depuis une vingtaine d’années dans la promotion du théâtre en prenant soin de ne pas négliger le sud de l’île. “Étant moi-même habitante de Teva i Uta, je veux ouvrir le théâtre aux enfants d’ici.”

​Un apprentissage ludique

Pendant une semaine, les apprentis comédiens vont monter une pièce dans l’esprit d’Halloween, une histoire de vampires avec un désaccord autour d’un couronnement et des villageois un peu perdus. Chaque journée commence par des jeux pour apprendre à se déplacer, à articuler et à parler suffisamment fort. L’occasion pour Heiana Taaroa-Ollivier de distiller du vocabulaire, comme “côté cour”, “côté jardin” ou encore “faire une italienne”, c’est-à-dire répéter son texte avec ses partenaires sans jouer, ni chanter. Car c’est une comédie musicale qui se prépare : “C’est un univers que, personnellement, j’adore et qui plaît beaucoup aux enfants. Le chant, c’est un vrai plus pour partager des émotions.”



L’occasion pour les enfants et les pré-adolescents de s’exprimer, entre autres atouts propres au théâtre. “Ça touche énormément de domaines au niveau de l’art oratoire et de l’expression corporelle. On travaille l’aisance et la confiance en soi, qui sont essentielles ! Souvent, quand ils commencent, ils sont très timides, puis ils se révèlent petit à petit. Il y a aussi la dimension de travail de groupe, parce qu’à la fin, pour présenter la pièce, ils doivent être solidaires. Tout ça vient en complémentarité avec l’école à travers la lecture, la compréhension et la mémorisation. C’est un bon exercice tout en restant fun, autant pour les bons élèves que pour ceux qui sont en difficulté”, analyse la professeure.



Le théâtre stimule aussi l’imagination et la créativité. Outre les jeux de lumière et la musique, les enfants vont participer activement à la mise en scène en créant leurs costumes et les décors. Une approche complète pour varier les activités et leur permettre d’avoir un aperçu des métiers du spectacle. “Le théâtre, c’est vaste, ce n’est pas qu’un texte à apprendre”, remarque Heiana Taaroa-Ollivier.



Vendredi, les apprentis comédiens présenteront le fruit de leur travail à leurs parents au cours d’une représentation d’une vingtaine de minutes. Le prochain rendez-vous à Papeari est déjà fixé au samedi 6 décembre pour le Festival de Noël organisé dans le cadre du ‘Ōro’a Matahiti au quai de Tatutu, avec des ateliers de “découverte du théâtre” ouverts à tous.

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Lundi 27 Octobre 2025 à 17:41 | Lu 426 fois



