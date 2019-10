Une nuit avec le monde antillais

PAPEETE, le 19 octobre 2019 - Kassav’ a littéralement enflammé le public de To’ata vendredi durant plus de deux heures. Le groupe antillais, qui avait annoncé une soirée « mémorable », a tenu sa promesse lors de cette prestation unanimement saluée par les spectateurs.



Des milliers de personnes étaient au rendez-vous samedi soir pour assister au concert de Kassav’ à To’ata 26 ans après une première performance qui était restée dans les mémoires. Le groupe, repris par la foule, a chanté ses plus grands tubes avec une énergie et une chaleur intactes.