

Une nouvelle frappe américaine contre un bateau de narcotrafiquants présumés fait deux morts dans le Pacifique Est

Washington, États-Unis | AFP | mercredi 04/11/2025 - Les Etats-Unis ont mené mardi une nouvelle frappe dans le Pacifique Est contre un bateau de narcotrafiquants présumés, tuant deux personnes, a annoncé le ministre américain de la Défense Pete Hegseth.



Washington procède depuis début septembre à des frappes aériennes régulières dans le Pacifique et surtout dans les Caraïbes contre des bateaux qu'ils présentent comme appartenant à des trafiquants de drogue.



"Les services de renseignement ont confirmé que l'embarcation était impliquée dans un trafic illicite de stupéfiants, qu'elle empruntait une route connue pour le trafic de drogue et qu'elle transportait des stupéfiants. L'attaque a été menée dans les eaux internationales du Pacifique Est", a déclaré le chef du Pentagone dans un message publié sur X, accompagné d'une vidéo montrant un bateau happé par les flammes.



"Nous allons trouver et détruire TOUS les navires qui ont l'intention de trafiquer de la drogue vers l'Amérique afin d'empoisonner nos citoyens. Protéger notre patrie est notre priorité ABSOLUE", a-t-il encore asséné.



Au total, le gouvernement de Donald Trump a revendiqué la destruction de 17 embarcations, sans apporter la preuve de liens entre leurs équipages et le narcotrafic.



Des experts ont remis en question la légalité des frappes dans des eaux étrangères ou internationales, contre des suspects qui n'ont pas été interceptés ou interrogés.



Le président américain justifie, lui, ce déploiement au nom du conflit armé contre des gangs classés "terroristes".



Donald Trump accuse notamment le président vénézuélien Nicolas Maduro de faire partie d'un cartel. Ce dernier dément et dénonce des tentatives de déstabilisation de son pouvoir par les Etats-Unis.



Ces derniers ont déployé huit navires de guerre dans les Caraïbes et des avions de chasse F-35 à Porto Rico. Un porte-avions américain, le plus gros au monde, a également été dépêché vers la zone.



Le président américain, qui a reconnu avoir autorisé des opérations clandestines de la CIA sur le territoire vénézuélien, a récemment évoqué de possibles frappes terrestres visant des cibles "narcoterroristes".

le Jeudi 6 Novembre 2025 à 01:55 | Lu 122 fois





