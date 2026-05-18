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Une nouvelle exploitation de poules pondeuses victime de la salmonellose


Une nouvelle exploitation de poules pondeuses victime de la salmonellose
Tahiti le 8 juin 2026. Une nouvelle exploitation de poules pondeuses à Papara est victime d’une épidémie de Salmonella enterica sérotype Enteritidis.

La production de M. Wong Kui Long à Papara, Tahiti, a été déclarée infectée par cette maladie par arrêté en conseil des ministres du 5 juin.

L'arrêté portant déclaration d'infection pourra être levée après l'élimination de la totalité des troupeaux de l'exploitation autres que ceux présentant un risque très faible, la réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection, le vide sanitaire, puis la vérification de leur efficacité conformément aux dispositions de l'arrêté n° 1651 CM du 15 novembre 2012.

Rédigé par Bertrand PREVOST le Lundi 8 Juin 2026 à 17:59 | Lu 920 fois
           


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