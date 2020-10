Une nouvelle école de danse à Nuku Hiva

Marquises, le 7 octobre 2020 - Depuis la fermeture de l’école de danse Mana Haka de Fabienne Hikutini, en début d’année, il y avait un véritable manque sur l’île, comblé depuis une semaine par six passionnées via l’association Kanahau Ori.





Hina Courtot, Annabella Huukena-Ellis, Kuanui Pahuatini, Leila Haiti, Priscille Huukena-Fournier et Tehina Huukena, six danseuses passionnées, ont décidé de monter une association afin de proposer aux petites filles, à leurs mamans, et même à leurs grands-mères des cours de danse locale.

"Nous ne sommes pas des professionnelles, explique Annabella, vice-présidente de l’association. C’est pourquoi nous avons hésité au début. Puis finalement, devant l’envie de nombreuses ex danseuses, nous nous sommes dit que les connaissances de chacune d’entre nous pouvaient être transmises sans prétention malgré tout. Et puis c’était ça ou rien, et nous avions vraiment envie de danser de nouveau en groupe".



Ouverte la semaine dernière, la nouvelle école de danse nommée Kanahau Ori remporte un vif succès puisque soixante danseuses sont déjà entrées dans l’association. Ainsi, désormais, du lundi au vendredi à 16h30 sous le préau de l’ancienne école Patoa à Taiohae, les danseuses débutantes et confirmées peuvent de nouveau s’adonner à leur activité sportive et culturelle favorite.



Pour autant, il est toujours possible de venir s’inscrire pour s’essayer à la danse locale, comme l’explique Hina Courtot, la présidente de l’association : "Notre association propose des cours de danse aux jeunes filles à partir de cinq ans, et aux femmes sans limite d’âge. Toutes celles qui sont intéressées peuvent venir. Il y a encore de la place notamment chez les débutantes ; Il s’agit principalement de donner des bases de 'ori Tahiti à partir de ce qui se fait sur Tahiti, mais nous proposons également, et c’est très important, des heures destinées à l’initiation ou au perfectionnement du haka manu (danse de l’oiseau) qui est la base de la danse féminine marquisienne ici à Nuku Hiva. J’invite donc toutes celles qui veulent bouger, faire du sport ou simplement s’amuser à venir nous rejoindre. ».

Par ailleurs, l’école a pour projet d’organiser un gala de danse, place Vainaho à Taiohae, au mois de décembre, si les mesures sanitaires le permettent.