Une nouvelle distinction pour Henriette Kamia

Tahiti, le 11 janvier 2022 – Henriette Kamia, présidente de l'association Huma Mero et de la fédération Te Niu o te huma, a reçu vendredi la médaille d’officier dans l'Ordre de la Légion d'honneur.



Pour récompenser son engagement pour la reconnaissance des personnes porteuses de handicaps, Henriette Kamia a reçu la médaille d'officier dans l'Ordre de la Légion d'honneur vendredi au centre Huma mero à Arue, annonce le Haut-commissariat dans un communiqué. Henriette Kamia préside depuis 1987 l'association Huma Mero, elle soutient les personnes handicapées dans leurs démarches administratives. L'association aide aussi ses adhérents à trouver un logement, un emploi, ou encore à faciliter leur transport.



Trois décorations



La présidente de l’association Huma Mero et de la fédération Te Niu o te huma a déjà reçu deux autres décorations officielles françaises. La médaille d’or de la jeunesse et des sports en 2013, pour ses fonctions de vice-présidente du comité olympique de Polynésie française, et elle a été faite chevalier dans l’Ordre de la Légion d’honneur en 2010.