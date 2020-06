Une mission sur les Outre-mer dans leur environnement régional après le coronavirus

Paris, France | AFP | jeudi 25/06/2020 - Le député LREM du Val d'Oise Guillaume Vuilletet a été chargé par le Premier ministre d'une mission sur "la place des Outre-mer" et "les moyens de les accompagner" après la pandémie de Covid-19 qui a "profondément affecté" leur environnement régional, selon un décret paru jeudi au Journal officiel.



"Le rayonnement et l'insertion des Outre-mer dans leur environnement régional constitue un axe majeur de la politique du gouvernement", explique le Premier ministre dans un courrier au député, que ce dernier a publié sur twitter.



Mais "la crise liée à la pandémie de Covid-19", et ses "conséquences multiples" (rétablissement des frontières, freins aux transports aériens et maritimes...) "implique de réexaminer les leviers de cet axe stratégique".



Dans le cadre de cette mission, le député devra établir "un diagnostic sur les conséquence de la pandémie sur l'insertion régionale des Outre-mer", en analysant particulièrement "les axes habituels de coopération (santé, éducation, enseignement supérieur, développement économique...) et "les enjeux de connectivité des Outre-mer avec les pays voisins et avec l'Hexagone", c'est à dire notamment "l'évolution de l'offre et la structuration de transports aériens comme de transports maritimes, et de liaisons numériques".



Il devra faire, d'ici le 15 novembre, des recommandations sur "les moyens juridiques, financiers et opérationnels les plus adaptés pour permettre aux Outre-mer de poursuivre leur insertion régionale, et au plan national, de renforcer la résilience de la continuité territoriale".



Le député GDR de Guyane Gabriel Serville a regretté que la mission n'ait pas été confiée à "l'un des 48 représentants" des territoires ultramarins. "Les Outre-mer sans les ultramarins une fois de plus", a-t-il déploré.