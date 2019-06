Une méditation collective pour la journée internationale du yoga

PAPEETE, le 20 juin 2019 - Le 21 juin c’est la journée internationale du yoga, ou journée du yoga. Cette année, cette journée sera sur le thème : paix pour la planète. À cette occasion une méditation collective est proposée au parc Paofai. Elle se traduira par la réalisation d’une "danse des 4 directions".



C’est à l’initiative du premier ministre indien Narendra Modi que l’assemblée générale de l’ONU a adopté en 2014 une résolution invitant à célébrer le yoga. L’idée étant de faire connaître les bienfaits de cette pratique.



À l’appel de la fédération nationale à laquelle elle appartient, Anne-Laure Lepine va marquer le coup à sa manière sur le territoire. Elle est professeure certifiée de Kundalini yoga à Papeete et animera une méditation collective ce vendredi à 16 heures au parc Paofai.



Elle assurera pour commencer un cours d’une trentaine de minutes de cours, montrant quelques postures utiles pour la suite. Puis, " on réalisera la danse des 4 directions, on s’adressera aux peuples du nord, de l’est, du sud et de l’ouest. On pourra aussi penser cette danse en termes d’éléments ".



Les participants effectueront un travail d’énergie, puisant dans la Terre mère et redistribuant cette énergie via leur cœur. La danse durera une bonne demi-heure.



La séance s’achèvera par une phase contemplative. " On regardera à l’intérieur de soi pour ressentir toute la chaleur dégagée ", explique Anne-Laure Lépine. " La danse des 4 directions est un ensemble de mouvements répétitifs, en dansant, on devient le mouvement. Cela permet une grande concentration, et donc une méditation car, si on pense à autre chose, on se trompe. "



L’événement 2019 s’est mis en place au dernier moment. Mais Anne-Laure Lépine espère pouvoir réitérer l’opération en 2020 avec d’autres écoles. " Cela permettrait de faire connaître le yoga, car c’est une pratique qu’on connaît mal. On n’oublie souvent tout l’aspect spirituel. "



En plus, " il y a différents types de yoga. Il faut que chacun trouve celui qui lui correspond. En organisant une journée, chaque professeur pourra parler de sa propre pratique, de la couleur de son propre yoga ".



En Polynésie il y aurait au moins 23 écoles de yoga. Estimant à une trentaine le nombre moyen d’élèves par écoles, cela représenterait au moins 800 élèves.