

Une maison et une quincaillerie détruits par le feu

Tahiti le 15 février 2026. Samedi soir vers 22 heures, un incendie s’est déclaré dans une maison d’habitation en face du lieu dit « les trois pontons » à Punaauia. Ce dernier s'est propagé à la quincaillerie Hugues qui a, elle aussi, été réduite en cendres.





Attisé par le vent, et malgré l’intervention des pompiers sur place, le feu s’est rapidement propagé à la quincaillerie Hugues qui jouxtait la maison où vivaient six personnes.



Il faudra 8 heures de combat pour que les soldats du feu puissent éteindre l’incendie, nourri par les produits inflammables stockés dans le magasin.



L’incendie n’a fait ni blessé, ni victime, mais les deux bâtiments ont été entièrement détruits par les flammes.



Les pompiers ont quitté le site ce dimanche après avoir procédé aux dernières vérifications.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 15 Février 2026 à 11:47




