Une maison détruite par les flammes à Pamatai

Tahiti, le 11 mai 2020 - Un incendie s'est déclaré ce lundi matin aux alentours de 10 heures dans une maison située sur la route de Pamatai, à Faa'a. Aucune victime n'est à déplorer et la famille qui résidait sur place a été relogée.



Un incendie s'est déclaré dans la maison d'un particulier ce lundi matin, aux alentours de 10 heures, sur la route de Pamatai, à Faa'a. La maison a été détruite par les flammes, mais aucune victime n'est à déplorer. La famille qui résidait sur les lieux a été relogée par les services sociaux de la mairie de Faa'a. L'incendie, vraisemblablement d'origine électrique, serait parti de la salle de bains. Le feu a rapidement été maîtrisé par les sapeurs-pompiers de la commune. En revanche, selon nos confrères de TNTV, les pompiers ont dû appeler des renforts car la borne incendie la plus proche de la maison sinistrée n'était pas alimentée à cause des travaux de voiries dans la zone de Pamatai et du déroutement de certains circuits de canalisation. Les sapeurs-pompiers ont donc dû obtenir des rallonges de tuyaux pour se brancher à une borne qui se situait plus haut. La maison mitoyenne a également été touchée, mais elle reste habitable.