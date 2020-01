Tahiti, le 28 janvier 2020 - À l’occasion de la journée internationale sans paille, le 3 février prochain, le collectif Zéro déchet et Nana Sac plastique organisent un jeu concours pour sensibiliser les consommateurs et les restaurateurs aux dangers de l’utilisation des pailles en plastique nocives pour l’environnement.



Fabriquées en polypropylène, un plastique non recyclable, les pailles pullulent à travers le monde, polluant les océans et entraînant la mort de nombreux mammifères marins et d’oiseaux.

Pour lutter contre l’usage de ces pailles qui mettent 500 ans à disparaître, le collectif Zéro déchet et Nana Sac plastique, soutenus par l’Agence de l'environnement et de la maîtrise de l’énergie (Ademe), Fenua ma et l’Office français de la biodiversité (dans le cadre du défi famille zéro déchet), lancent un concours photos pour sensibiliser les consommateurs et les restaurateurs afin de trouver des alternatives locales à la paille en plastique (lire encadré).

En parallèle, une dizaine de restaurants et snacks tenteront une autre expérience, celle de ne plus proposer de pailles durant la semaine du 3 au 10 février. C’est le challenge restaurateur. Pour les consommateurs récalcitrants une paille en inox leur sera fournie sur demande.