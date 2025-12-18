

Une journée nature et transmission

Tahiti, le 11 janvier 20226 - Le 28 janvier prochain, l’Ifrecor Polynésie, l’État et le Pays organisent la seconde édition de l’opération “Te Mana o Te Moana Nui a Hiva – Unir nos actions pour préserver le Mana de notre Océan”. Une journée d’échanges, de transmission et de partage qui réunira les acteurs du Fenua au sein du Village de To’a, à l’InterContinental Tahiti Resort & Spa, pour présenter au public et aux scolaires les réalisations concrètes. Cet événement sera ponctué par la cérémonie de remise des Trophées To’a Reef, qui met à l’honneur celles et ceux qui agissent au quotidien pour la protection des récifs coralliens et de l’océan.





La première édition de l’événement “Te Mana o Te Moana Nui a Hiva – Unir nos actions pour préserver le Mana de notre Océan”, avait lancé, fin 2024 au Fenua, la dynamique collective pour faire retentir la voix de la Polynésie française et de son modèle de gestion durable de l’océan à la troisième Conférence des Nations unies sur l’océan (Unoc 3), en juin 2025 à Nice. Dans ses vœux 2026 aux Polynésiens, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, Alexandre Rochatte, a tenu à souligner ce “moment de rayonnement historique pour la Polynésie française” : “2025 a permis à la Polynésie française de s’affirmer comme un acteur crédible et indispensable dans la défense du patrimoine océanique mondial. 2026 sera l’année de la mise en œuvre concrète de certains des engagements pris.”



Et 2026 prévoit ainsi de s’ouvrir sous le signe de l’action collective pour l’Océan. Le mercredi 28 janvier prochain, l’Ifrecor Polynésie, l’État et le Pays organisent la seconde édition de “Te Mana o Te Moana Nui a Hiva – Unir nos actions pour préserver le Mana de notre océan”.



Cette journée rassemblera toute la communauté polynésienne de l’océan : institutions, associations, administrations, scientifiques, entreprises de l’économie bleue, scolaires et enseignants.



Quelques jours après l’entrée en vigueur, ce 17 janvier, du traité international sur la haute mer, l’accord BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction) de l’ONU, pour la conservation et l’utilisation durable de la diversité biologique marine des zones ne relevant pas de la juridiction nationale, cette seconde édition de “Te Mana o Te Moana Nui a Hiva” ouvrira une nouvelle année stratégique pour la préservation de l’océan, plus particulièrement centrée sur les enjeux internationaux et la haute mer.





Une journée d’échanges et de transmission Cette journée d’échanges, de transmission et de partage réunira les acteurs du Fenua au sein du “Village de To’a”, pour présenter au public et aux scolaires les réalisations concrètes en faveur des récifs et lagons, et rassembler les connaissances, les savoirs et les générations autour du mana de notre océan.



Toute la journée, de 8 heures à 16 heures, une quinzaine d’exposants viendront partager leurs actions sur le terrain au Village de To’a, aménagé à l’hôtel Intercontinental Tahiti, dans les jardins de l’association Te mana o te moana, partenaire de l’organisation de cet espace de rencontre et d’exposition. Le Village de To’a sera accessible gratuitement à l’ensemble de la population et aux scolaires.



Mieux connaître les espèces marines La connaissance scientifique sera également au centre de cette journée d’action collective “Te Mana o Te Moana Nui a Hiva”, avec le lancement de la campagne REMMOA 2 (Recensement des Mammifères marins et autres Mégafaunes pélagiques par Observation Aérienne) menée par l’Observatoire Pelagis (La Rochelle Université – CNRS), avec le soutien de l’Office français pour la Biodiversité (OFB) en partenariat avec le gouvernement de la Polynésie française et le haut-commissariat de la République.



La récente reconnaissance internationale de l’aire marine gérée Tainui Atea, en aire marine protégée, tout comme la création de nouvelles zones de protection forte et stricte, nécessitent de poursuivre les efforts d’amélioration des connaissances des espèces marines emblématiques pour mieux en assurer leur conservation.



C’est dans ce contexte que s’inscrit la campagne REMMOA 2, qui a pour objectif, 15 ans après la première campagne de 2011, d'effectuer un nouvel inventaire pour mieux connaître la distribution et l’abondance des cétacés, oiseaux marins, requins, raies, tortues et autres grandes espèces marines fréquentant les eaux de Polynésie française.



Les Trophées To’a Reef 2025 de l’Ifrecor Polynésie



En marge de cette journée, la cérémonie de remise des Trophées To’a Reef viendra clore l’événement, en réunissant plus de 250 acteurs locaux de tous horizons professionnels, au Grand motu de l’Intercontinental Tahiti Resort & Spa.

Cette cérémonie, sur invitation, mettra à l’honneur les 13 lauréats des Trophées To’a Reef 2025, associations, acteurs privés et établissements scolaires, engagés pour la préservation des récifs et des lagons de Polynésie française :

Grand prix – Coral Gardeners pour son projet de restauration corallienne et de reconversion des savoir-faire des fermes perlières des Tuamotu Innovation – L’association Oceania pour son projet Ocean-IA : un dispositif inédit mobilisant l’intelligence artificielle afin de détecter les baleines et prévenir les collisions avec les navires Sensibilisation – l’association Tama no te tairoto pour son projet “‘A Parau te To’a – Dire le corail”, un lexique illustré en reo tahiti dédié au corail Archipels – L’association de Huahine A Ti’a Matairea pour son projet Tamari’i Guardians, un programme éducatif autour du rāhui à Huahine Science participative – L’association Te Aho To’a pour son projet To’a Mata – associant citoyens et scientifiques dans la gestion écologique de la prolifération des taramea (Acanthaster cf. solaris) Coup de cœur du public (Projet) – L’association Te mana o te moana pour son projet de Kit pédagogique numérique sur l’univers marin pour les archipels Coup de cœur du public (École) – Lycée La Mennais pour son projet Te ‘upa o te moana

Six Trophées des écoles “Mon récif, ma culture” : l’école de Maiao, la grande section Teina Mahu de Tubuai, l’école primaire Te Tahua o Fariki no Hao, le collège de Rangiroa, l’IIME Tearama de Paea, et le lycée professionnel de Faa’a.



