Une histoire de Tahiti grand format

TAHITI, le10 février 2020 - Pendant un mois, la bibliothèque de l’Université de la Polynésie française met à disposition du grand public des extraits de l’ouvrage Une histoire de Tahiti. Des panneaux spécialement créés pour l’événement racontent la vie d’hier et d’aujourd’hui dans l’île.



Une petite vingtaine de panneaux éclairent en ce moment les visiteurs de la bibliothèque universitaire sur l'origine des Polynésiens et le peuplement du Pacifique insulaire, l'ordre sociopolitique et religieux des temps anciens, la vie matérielle des Tahitiens à l'arrivée des Européens, les premiers contacts avec l'Occident, le nouvel ordre religieux et politique qui s'en est suivi, la mise en place d'un monde colonial et comment Tahiti est devenue française, les établissements français de l'Océanie, l'éveil de la Polynésie à la vie politique, les années CEP (Centre d'expérimentation du Pacifique) et les changements et enfin, la résistance culturelle de 1960 à nos jours.



Par exemple, quelques fausses idées sont présentées comme : les Polynésiens seraient les survivants d’un ancien continent englouti par les flots, une sorte d’Atlantide du Pacifique. Ou bien : une théorie affirme que le continent américain serait la terre d’origine des Polynésiens. Une théorie rendue célèbre par Thor Heyerdahl et d’autres avant lui.



Une exposition pour tous



Des dessins, des cartes, des encadrés agrémentent la lecture pour la rendre toujours plus accessible mais aussi pour compléter les textes choisis.



Tous ces éléments sont extraits de l’ouvrage Une histoire de Tahiti rédigé sous la direction d’Éric Conte. Paru chez Au Vent des îles en mai dernier, il est localement le bestseller incontesté de la maison d’édition. Ailleurs, " il a reçu un très bon accueil " affirme l’éditeur.



Cette exposition est une co-production de l’université et de l’éditeur. Elle a été pensée par Lucile Bambridge de Au Vent des îles, pour qui " l’idée était de rendre accessible au plus grand nombre les contenus historiques, patrimoniaux, culturels de l’ouvrage ".



Elle a fait une sélection d’éléments, s’est chargé de la contraction, la synthèse de ces éléments. " Tout ayant été validé par le consortium d’auteurs et la directrice de la bibliothèque universitaire ", insiste-t-elle. Un travail de mise en page a été réalisé ensuite par Annabel Robert pour passer en grand format.



L’exposition a d’abord été présentée au salon du livre en novembre dernier, où elle a trouvé un public attentif. Elle reste un mois à l’université avant de partir sur la route. Raiatea se dit intéressée ainsi que des lycées de Tahiti. "Elle ira là où elle sera attendue", annonce Lucile Bambridge.



L’ouvrage quant à lui, épuisé, vient d’être réimprimé. Au passage il a été actualisé par ses auteurs pour rester à la hauteur de son ambition, à savoir parler de l’île des origines à nos jours.