

Une grande pièce au Petit Théâtre

Tahiti, le 13 janvier 2026 - À la fin du mois de janvier, Anne Tavernier et Catherine L’Her se retrouvent sur les planches du Petit Théâtre de la Maison de la Culture pour interpréter la comédie “Allo… qui coache qui ?”





Les deux amies qui ont déjà joué ensemble sur “Boeing Boeing”, les deux opus de la comédie “Arrête de pleurer Pénélope”, “J’aime beaucoup ce que vous faites”, “Thé à la menthe ou t’es citron”, “Le Prénom ou Quand la Chine téléphonera”. Elles remettent cette fois-ci le couvert dans une pièce écrite et jouée par elles-mêmes. Trois représentations sont programmées au Petit théâtre de la Maison de la culture les 29, 30 et 31 janvier à 19h30 ainsi que le dimanche 1er février à 17 heures.



Deux femmes, une rencontre et leur monde explose ! Albane vient chez Camille pour la coacher avec une méthode “très personnelle”, persuadée de la libérer de son addiction aux écrans.



Tout les oppose dans leur personnalité. L’une fantasme une vie de stand up entre les cravates et les séminaires de son mari alors que l’autre oublie ses rêves au milieu des trekkings et des amants de sa mère.



Rien ne va se passer comme prévu. Au fil des jours, elles se racontent, se rencontrent et au bout du compte, leur vie bascule.



Une pièce écrite et portée par deux comédiennes à l’énergie contagieuse. Venez partager avec elles cette comédie où l’humour et les émotions se côtoient avec bonheur.



Mais alors … Qui coache qui ? Une comédie écrite, mise en scène et interprétée par Anne Tavernier et Catherine L’Her.

Allo… qui coache qui ?



Jeudi 29, vendredi 30 et samedi 31 janvier 2026 à 19h30

Dimanche 1er février 2026 à 17 heures

Petit Théâtre de la Maison de la Culture

A partir de 12 ans

Billetterie : www.monspectacle.pf

Tarifs :

16 ans et plus : 4 900 francs

Moins de 16 ans : 4 500 francs

Places PMR disponibles aux mêmes conditions (voir le plan de salle).

