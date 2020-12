Une générosité qui ne faiblit pas

Moorea, le 7 décembre 2020 - Lors de l’opération Téléthon de Moorea organisée samedi dernier par les jeunes sapeurs - pompiers , une somme de 932 657 Fcfp a été récoltée pour le financement de la recherche génétique. Une réussite due notamment à la généreuse participation de la population, des écoliers, des entre prises ainsi que des clubs de va' a de l’île.



L’association des jeunes sapeurs - pompiers de Moorea avait organisé samedi dernier son opération Téléthon sur l’île sœur. Comme annoncé précédemment, la très attendue course des jeunes sapeurs - pompiers en formation ainsi que la randonnée du collège de Paopao ( entre Paopao et Vaiare ) avaient été annulée s en raison de la crise sanitaire. Pour cette édition , les généreux habitants de Moorea pouvaient acheter des tricots estampillés Téléthon ainsi que les calendriers des jeunes sapeurs - pompiers dans plusieurs stands situés dans quelques commerces de l’île. En plus de ces ventes, des urnes de dons ont été installé e s pour la population dans les commerces, les pharmacies ainsi que les restaurants depuis quelques jours. Le monde de l’ Education a aussi fait preuve de générosité puisque les écoliers , les collégiens ( de Paopao et Afareaitu ) ainsi que les jeunes du CJA de Vaiare ont été invités à faire des dons tout en étant sensibilisés à la cause des maladies génétiques et à la nécessité de récolter des dons pour financer la recherche dans ce domaine . Enfin, des clubs de va ' a, des entreprises ainsi que l’association Na too e vau no Aimeho Nui ont également participé en apportant leur obole.