Une fresque en l'honneur des anciens combattants du fenua

PAPEETE, le 29 janvier 2019 - ​Edouard Fritch, président de la Polynésie française, et Heremoana Maamaatuaiahutapu, ministre de la Culture, ont inauguré ce mardi une fresque représentant les anciens combattants polynésiens. "C’est grâce à leur engagement si nous avons le luxe d’habiter au sein d’un pays où la famille et la cohésion sont nos valeurs", a rappelé le président du Pays.



Quand l'art et le devoir de mémoire se conjuguent en même temps. Une fresque représentant les anciens combattants polynésiens partis sous les drapeaux pour défendre les intérêts de la Mère patrie lors des deux Guerres Mondiales, a été inaugurée ce mardi par Edouard Fritch, président de la Polynésie française, et Heremoana Maamaatuaiahutapu, ministre de la Culture.



Le mur des anciennes écuries de la caserne Bruat, situé le long de la rue du Bataillon du Pacifique, a été choisi pour la réalisation de ce projet. Ainsi, une fresque a été réalisée par de jeunes artistes contemporains du fenua : Abuze, Cronos, HTJ et Komosulo. Elle a notamment été inspirée des portraits des anciens combattants. L’œuvre est structurée autour d’une succession des portraits parfois peints à même le mur ou bien travaillés à l’ordinateur et imprimés sur plaques aluminium.



"Nous devons nous souvenir de leurs actes car c’est, notamment, grâce à eux si aujourd’hui l’insouciance est encore de mise parmi notre jeunesse. C’est grâce à leur engagement si nous avons le luxe d’habiter au sein d’un pays où la famille et la cohésion sont nos valeurs", a souligné Edouard Fritch.