Une formation Bac+1 tourisme au Cnam

Tahiti, le 15 septembre 2022 – Le Conservatoire national des arts et des métiers (Cnam) propose une formation, conduisant à un Bac+1 Tourisme –accueil, hospitalité, expérience clients–, pour une rentrée le 28 septembre prochain, au lycée hôtelier et du tourisme de Punaauia. A l’issue de cette formation, l’auditeur décroche un accès direct à l’emploi ou à une deuxième année en Brevet de technicien supérieur (BTS) en tourisme.

Ce sont une année de professionnalisation et un diplôme d’établissement, reconnus par l’État, que le Cnam propose avec sa formation Bac+1 Tourisme –accueil, hospitalité, expérience clients. Un seul pré-requis, l’obtention d’un baccalauréat ou de tout équivalent. La formation est financée par le Pays mais requiert tout de même le paiement des frais d’inscription de 19 500 Fcfp, en début de cursus, pour ouvrir l’Espace numérique de formation de l’élève. Toute inscription est à effectuer auprès du Cnam directement. La formation est ouverte à de jeunes bacheliers ou actifs souhaitant s’immerger ou se reconvertir dans le domaine du tourisme. En sortant de ce Bac +1, les auditeurs de la promotion décrochent un accès direct à l’emploi, ou bien à une deuxième année en BTS tourisme, grâce à une collaboration entre le Cnam et le lycée hôtelier et du tourisme de Tahiti. La rentrée scolaire est prévue pour le 28 septembre.



Mise en place depuis l’année dernière, la formation a compté une petite promotion de treize auditeurs, suivis par une trentaine d’intervenants, professionnels dans les métiers du tourisme. A l’obtention de leur diplôme, les deux-tiers de ces auditeurs ont pris le chemin de l’emploi et les autres ont poursuivi leurs études. Ces auditeurs diplômés, ainsi que ceux des prochaines promotions, seront sollicités pour l’accueil lors des Jeux Olympiques en 2024 et des Jeux du Pacifique en 2027. Le Cnam ne propose ces formations que dans les domaines du tourisme et de l’assistance aux personnes âgées.





Rédigé par Meleana CHE FAT le Jeudi 15 Septembre 2022 à 17:08 | Lu 787 fois