Une femme percute un abribus à Tiarei : un mort, un blessé grave

PAPEETE, le 31 juillet 2019 - Un grave accident s'est produit ce midi dans la commune de Tiarei. Une voiture a percuté deux piétons qui se trouvaient sous un abribus, ont rapporté nos confrères de Polynésie la première.



L'accident mortel s'est produit à Tiarei. Selon nos informations, une femme de 71 ans a perdu le contrôle de son véhicule et a percuté deux hommes de 55 et 52 ans qui se trouvaient sous un abribus. L'une des deux victimes n'a pas survécu à ses blessures. la seconde est toujours entre la vie et la mort.



La conductrice du véhicule, en état de choc, a été prise en charge par le Samu. Elle n'a aucun souvenir de l'accident.