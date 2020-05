Une famille poursuivie après la mort d’un bébé soigné au ra'au Tahiti

Après trois jours de “soins traditionnels”, la fillette s’était retrouvée dans un état si grave que la famille avait finalement décidé de l’emmener chez un médecin. Elle était décédée quelques heures plus tard d’une grave infection pulmonaire. Lors de son autopsie, les médecins légistes avaient affirmé que la petite fille n’avait pas “reçu les soins adéquats que son état initial nécessitait” et qu’elle aurait pu être sauvée si elle avait eu accès à une “thérapeutique simple à base d’antibiotiques”. Les deux spécialistes avaient constaté que la petite avait subi une véritable “agonie” et que sa mort était imputable à “un défaut de soins”.



Au terme de son instruction, le magistrat instructeur avait décidé de renvoyer neuf membres de la famille de la victime, dont ses parents, ses grands-parents et deux guérisseurs, devant le tribunal correctionnel pour “homicide involontaire” et “exercice illégal de la médecine”. Il avait estimé que ces neuf personnes avaient “pris collectivement ou successivement la décision d’emmener l’enfant chez un guérisseur, s’arc-boutant sur la supériorité présumée des soins traditionnels, et malgré l’absence de résultat, sur leur prétendue incompatibilité avec la médecine moderne”. Ils avaient également, selon le magistrat, “refusé, en tout cas fatalement retardé, que l’enfant soit conduit au dispensaire où elle aurait pu recevoir des soins et être réhydratée”.



Les neuf prévenus de ce dossier n’ayant tous pu être avisés de leur convocation devant le tribunal correctionnel mardi en raison des mesures relatives au Covid-19, l’affaire a été renvoyée au 1er février 2021.