Une expérience authentique avec le Tere Fā'ati

PAPEETE, 25 hanvier 2018 - Tahiti Tourisme organise samedi 27 janvier la treizième édition du Tere Fā'ati iā Tahiti-Nui. Au programme un tour de l’île de Tahiti à bord d’un truck, ponctué d'arrêts et d'animations. L’occasion de faire vivre ou revivre, en famille ou entre amis, une expérience authentique de la joie de vivre des Polynésiens.



Lors de la précédente édition, en 2017, 150 participants étaient venus en famille entre amis ou en amoureux, pour l’événement.



Le Tere Fā'ati est un tour de l’île en truck organisé pour fêter la saison d’abondance, Matari’i-i-ni’a, qui bat son plein actuellement. Le but de la manifestation organisée par Tahiti Tourisme est de s’amuser, rire, chanter, danser, faire la fête, s’arrêter sur des sites récréatifs et des lieux pittoresques et partager bien sûr un mā’a Tahiti (repas tahitien) succulent et parfumé en groupe. Une belle occasion pour les touristes de découvrir un pan de la culture polynésienne.



Cette manifestation offre l’occasion de partager et de vivre l’expérience de Tahiti d’antan. Ce tour ne serait possible sans l’accueil et l’ambiance festive qu’offrent les bus traditionnels avec la touche typiquement locale, un revêtement entièrement végétalisé, fait d’auti et d’opuhi … pour l’occasion.



Le Tere Fā'ati iā Tahiti-Nui permettra aux participants de découvrir des lieux luxuriants, et d’apprécier encore et toujours la beauté de Tahiti avec le petit plus du voyage, profiter des nombreuses richesses qu’offre la destination. Cette année, une nouveauté est inscrite au programme : la visite du laboratoire de cosmétologie du Pacifique Sud. Cet arrêt permettra aux visiteurs de découvrir et d’apprendre en même temps les techniques de fabrication de l’élixir de beauté, reconnu pour ses nombreuses vertus : le monoï. Chaussez-vous bien car vous n’échapperez pas à l’escapade prévue dans un champ de tiare Tahiti. Vous ne vous arrêterez pas là, car plusieurs ateliers de démonstration vous seront proposés afin de continuer votre apprentissage sur la fabrication du fameux monoï traditionnel.



Transportés par les paysages, les senteurs et les traditions, avec une touche musicale pour animer le voyage, profitez d’une ambiance locale, joyeuse et inoubliable à travers les chants des musiciens et les sons des instruments traditionnels tel que le ‘ukulele. Une merveilleuse façon de s’imprégner de la culture tout en s’amusant et en chantant. Rires et émerveillements seront certainement au rendez-vous avec une initiation au va’a sur le motu Tehoro de Mataiea et un spectacle de danse traditionnelle sur le site des trois cascades à Tiarei. Enfin, pour finir en beauté cette belle journée, le voyage se terminera au point de vue panoramique du Tahara’a, pour une dégustation surprise devant le spectacle du soleil couchant.