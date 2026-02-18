

Une étape importante dans les dépistages des cancers

Tahiti, le 1er mars 2026 - Mardi, l’Institut du cancer de Polynésie française (ICPF) inaugure son laboratoire d’anatomie et de cytologie pathologiques. Cette infrastructure marque une étape déterminante dans le renforcement des capacités diagnostiques du territoire et dans l’amélioration de la prise en charge des patients atteints de cancer.





L’anatomopathologie constitue une étape essentielle dans le parcours de soins en cancérologie. À partir de biopsies, de pièces opératoires, de liquides biologiques ou de frottis, elle permet de confirmer un diagnostic, de déterminer la nature d’une lésion et d’en préciser les caractéristiques. Ces informations guident les décisions thérapeutiques et la prise en charge du patient.



Le laboratoire d’anatomie et de cytologie pathologiques de l’Institut du cancer, qui doit être inauguré ce mardi, réalise désormais sur le pays les analyses histologiques et cytologiques, les examens extemporanés offrant au chirurgien une aide immédiate à la décision pendant l’intervention, les tests HPV ainsi que des techniques spécialisées telles que l’immunohistochimie et les colorations spécifiques. Cette organisation renforce l’expertise locale et la coordination avec les équipes médicales.



Le laboratoire est actuellement en phase de mise en route progressive de ses activités. L’organisation a été structurée par étapes, avec un démarrage par la cytologie, suivi de l’intégration des premiers examens d’histologie. Cette montée en activité encadrée permet de sécuriser les procédures, de consolider les circuits techniques et organisationnels et de garantir la fiabilité des analyses.



À ce jour, 1 313 prélèvements de frottis et 34 examens d’histologie ont déjà été réalisés localement.



Le laboratoire dispose d’une chaîne complète d’histologie et de cytologie conforme aux standards internationaux : automates de cytologie, plateforme HPV, équipements de coupe et de coloration, dispositifs d’immunohistochimie et système de traçabilité des prélèvements.



De la réception de l’échantillon jusqu’au compte rendu médical, chaque étape est encadrée par des exigences strictes de qualité, de sécurité et de confidentialité.



L’ouverture de ce laboratoire s’inscrit dans la continuité des orientations du Plan Cancer polynésien visant à consolider l’activité d’anatomopathologie et à renforcer l’autonomie diagnostique de la Polynésie française.



Au-delà de la réduction des délais, il s’agit de structurer durablement une expertise locale, de favoriser la coordination pluridisciplinaire et de préparer les développements futurs en biologie moléculaire et pathologie numérique, pour une prise en charge toujours plus adaptée des patients.



Rédigé par D'après communiqué le Dimanche 1 Mars 2026 à 19:23 | Lu 115 fois



