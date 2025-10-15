Une enquête ouverte après le décès d'une personne évacuée de Rangiroa

Le procureur de la République a confirmé mardi l'ouverture d'une enquête suite au décès survenu lundi d'une personne évacuée sanitaire de Rangiroa vers Tahiti.
TAHITI, le 28 octobre 2025- Le procureur de la République a confirmé mardi l'ouverture d'une enquête suite au décès survenu lundi d'une personne évacuée sanitaire de Rangiroa vers Tahiti. Les investigations devront déterminer s'il existe un lien de cause à effet entre la toxi-infection alimentaire collective (TIAC) qui touche actuellement l'atoll et ce décès.
Depuis dimanche, une trentaine de cas d'intoxication alimentaire ont été recensés à Rangiroa. Les personnes affectées présentent des symptômes gastro-intestinaux : nausées, vomissements, douleurs abdominales et diarrhées. En parallèle, une jeune femme avait été évacuée en urgence dimanche vers le CHPF, où elle est décédée le lendemain, d'un arrêt cardiaque.
L'enquête confiée au parquet et à l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale (ARASS) devra également identifier l'origine de cette intoxication massive. À ce stade, aucune piste n'a été communiquée concernant la source de contamination. Selon certaines sources, les personnes malades auraient consommé des plats préparés vendus dans le cadre d’une vente de soutien.
Le tāvana de Rangiroa, Tahuhu Maraeura, avait alerté sur les moyens limités de l'île pour faire face à cette situation : l'atoll ne dispose que de quatre infirmiers et deux médecins généralistes. De ce fait, ce mardi, la commune de Rangiroa a publié un message pour informer la population que des renforts médicaux en provenance de Tahiti arriveront mercredi. En attendant, les consultations sont uniquement possibles pour les urgences et les toxi-infections alimentaires.
Depuis dimanche, une trentaine de cas d'intoxication alimentaire ont été recensés à Rangiroa. Les personnes affectées présentent des symptômes gastro-intestinaux : nausées, vomissements, douleurs abdominales et diarrhées. En parallèle, une jeune femme avait été évacuée en urgence dimanche vers le CHPF, où elle est décédée le lendemain, d'un arrêt cardiaque.
L'enquête confiée au parquet et à l'Agence de régulation de l'action sanitaire et sociale (ARASS) devra également identifier l'origine de cette intoxication massive. À ce stade, aucune piste n'a été communiquée concernant la source de contamination. Selon certaines sources, les personnes malades auraient consommé des plats préparés vendus dans le cadre d’une vente de soutien.
Le tāvana de Rangiroa, Tahuhu Maraeura, avait alerté sur les moyens limités de l'île pour faire face à cette situation : l'atoll ne dispose que de quatre infirmiers et deux médecins généralistes. De ce fait, ce mardi, la commune de Rangiroa a publié un message pour informer la population que des renforts médicaux en provenance de Tahiti arriveront mercredi. En attendant, les consultations sont uniquement possibles pour les urgences et les toxi-infections alimentaires.