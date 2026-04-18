

“Une école de l’excellence” : la jeunesse polynésienne célébrée à l’École hôtelière après le sacre de Poerava Temakeu

Tahiti, le 7 mai 2026 – Il y a un mois, Poerava Temakeu, élève de l’École hôtelière de Tahiti, remportait le concours Jeunes talents Escoffier International à Paris, dans la catégorie service en salle. Une consécration qui fait la fierté de l’établissement qui lui a rendu hommage mercredi soir. D’autres élèves ont également été mis à l’honneur pour leur excellence.



Une centaine de personnes étaient réunies mercredi soir à l’École hôtelière de Tahiti pour célébrer le parcours de Poerava Temakeu, sacrée le mois dernier lors du concours Jeunes talents Escoffier International à Paris, dans la catégorie service en salle. Aux côtés de la championne du monde, sept autres élèves médaillés d’or ont également été mis à l’honneur lors de cette cérémonie organisée en présence du maire de Punaauia, Simplicio Lissant, ou encore de la ministre de l’Éducation Samantha Bonet-Tirao.



À cette occasion, les parcours inspirants d’anciens élèves tels que Juliano Hiriga ou Alann Poilvet ont été mis à l’honneur. Certains ont pu donner de leurs nouvelles via des vidéos ou en visioconférence.



Dans une ambiance chaleureuse, familles et professeurs sont venus saluer une jeunesse polynésienne qui fait rayonner le Fenua bien au-delà de ses frontières. Les professionnels du secteur étaient aussi de la soirée.

En ouverture, le proviseur du lycée hôtelier, Pépin Mou Kam, a rappelé la signification du mot “teparepare”, qui évoque en tahitien la protection et l’accompagnement. “C’est un peu ce que nous faisons ce soir : accompagner et protéger ceux qui sont passés ici en formation”, a-t-il déclaré, fier de ses élèves. Il a salué leur engagement dans des concours internationaux exigeants. “Ils ont démontré que notre école est bien plus qu’une école de l’excellence”.



La cérémonie a également permis de rappeler les valeurs défendues par Auguste Escoffier, figure emblématique de la gastronomie. Les intervenants ont insisté sur l’importance de la transmission, de l’excellence mais aussi des valeurs humaines portées par les métiers de l’hôtellerie et de la restauration.



Poerava Temakeu a marqué le jury du concours Jeunes talents Escoffier International il y a un mois, dans la catégorie service en salle. Les candidats devaient dresser une table de prestige sur le thème du printemps. Elle avait, lors de la cérémonie, mercredi soir, apporté la pièce centrale de sa table à Paris qui représentait un tiroir orné d’un hameçon, “symbole de la saison de l’abondance, dans lequel j'avais disposé des colliers de coquillages offerts aux jury”, raconte-t-elle.



Déjà titulaire d’un BTS, la jeune femme prépare une licence professionnelle des métiers du tourisme et des loisirs à l’université. “J’ai eu des propositions de master. J’aimerais ensuite travailler en Suisse, c’est mon rêve”, confie-t-elle, sous les yeux de sa maman encore portée par l’émotion de son titre. Cette dernière a invité les parents à accompagner leurs enfants dans leurs ambitions : “Suivez vos enfants, soutenez-les. Il faut les encourager et être présents à leurs côtés.”

Rédigé par Violaine Broquet le Jeudi 7 Mai 2026 à 15:10 | Lu 388 fois



