Une cyberattaque paralyse le système informatique de santé des îles Tonga

Nuku'alofa, Tonga | AFP | vendredi 26/06/2025 - Les Tonga, Etat insulaire du Pacifique Sud, ont refusé de payer la rançon d'un million de dollars demandée par des hackers qui avaient pris le contrôle du système informatique de santé du pays.



Des pirates informatiques se sont introduits dans la base de données nationale de santé des Tonga début juin, a indiqué le gouvernement, en bloquant l'accès au personnel médical qui a dû recourir à des dossiers sur papier.



Le système informatique stocke des informations confidentielles sur les patients et est largement utilisé dans les hôpitaux et les cliniques du pays.



Le ministre de la police, Piveni Piukala, a déclaré que les pirates avaient exigé un million de dollars pour en restituer le contrôle.



"Le paiement d'une rançon est déconseillé dans le monde entier, et cette somme ne sera donc pas versée", a fait savoir M. Piukala à la presse jeudi.



Le ministère de la Santé des Tonga a indiqué qu'il enquêtait toujours sur l'ampleur de la "cyber-intrusion et sur les données qui ont pu être affectées".



Une équipe d'experts australiens en cybersécurité a été dépêchée sur place, a annoncé le ministère de la Santé.



Les pirates informatiques s'attaquent de plus en plus aux systèmes informatiques vulnérables des pays insulaires du Pacifique.



Les services gouvernementaux de Vanuatu ont été brièvement paralysés par une cyberattaque en 2022, tandis que les Fidji, les Samoa et les Palaos ont tous été la cible de pirates informatiques ces dernières années.