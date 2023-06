Une course d'obstacles pour soutenir les blessés de l'armée de terre

Tahiti, le 12 juin 2023 – L'armée de terre va organiser une course d'obstacles, samedi matin, au parc Vairai à Punaauia. Cet événement se tiendra à l'occasion de la journée mondiale des blessés de l'armée de terre et a pour objectif de récolter des fonds pour la cellule d'aide aux blessés des FAPF. Les inscriptions pour participer au parcours sont d'ores et déjà ouvertes sur le site fenuamoove.com.



Une course d'obstacles, pour soutenir les blessés de l'armée de terre, va être organisée le 17 juin par les régiments du Rimap-p et du RSMA. Cet événement se tiendra au parc Vairai à Punaauia, à l'occasion de la journée mondiale des blessés de l'armée de terre. La journée a été annoncée ce lundi, lors d'une conférence de presse donnée au Comsup des Forces armées de la Polynésie française (FAPF) à Arue. Ainsi, tous les sportifs, aguerris ou non, sont invités à venir se frotter aux quinze obstacles, terrestres et nautiques, que va comporter ce parcours de deux kilomètres. “Il y aura tout d'abord, de 7 à 11 heures du matin, un passage chronométré pour ceux qui possèdent un certificat médical. Ils pourront faire autant de passages qu'ils veulent durant ce laps de temps et nous garderont leur meilleur passage. Les participants pourront réaliser la course seul ou en équipe de quatre”, a détaillé la commandante Aurore Moussy. “Ensuite il y aura aussi, de 11 heures à midi, un passage non chronométré pour ceux qui auront juste envie de tester le parcours.”



Sur place, des animations seront également organisées, avec notamment les chœurs du RSMA qui se produiront pour l'occasion, une démonstration de la brigade cynophile du Rimpa-p et une autre démonstration du groupe d'intervention de déminage (Nedex). Le coût de la participation s'élèvera à 2 500 Fcfp par coureur et les bénéfices iront à la cellule d'aide aux blessés de l'armée de terre. Pour la course chronométrée, les inscriptions sont ouvertes pour les personnes d'au moins 16 ans, sur le site web fenuamoove.com, jusqu'au 15 juin. Pour le deuxième passage, les inscriptions se feront sur site le jour de l'événement, à partir de 10 ans.



Mettre la lumière sur les blessés



“Cette journée des blessés existe depuis longtemps au fenua, mais on la faisait entre nous. Mais cette année, les chefs de corps du Rimap-p et du RSMA ont pris la décision d'organiser un événement public”, a expliqué la commandante Aurore Moussy. Avec cet événement, l'armée de terre a un triple objectif. En premier lieu donc, récolter des fonds au profit des associations d'aide aux blessés des armées, qui serviront à l'achat d'équipements spécifiques, au financement d'hébergement des familles lors de convalescences ou encore à des stages de reconstruction... Cette course permettra également à l'armée de reprendre contact avec les blessées rentrés au fenua, qui sont au total 112 dont 58 blessés de guerre, et de les informer sur les aides auxquelles ils peuvent avoir accès. Enfin, cette journée sera aussi l'occasion de sensibiliser le grand public autour du sujet qu'est le retour au pays des militaires blessées. “C'est d'autant plus important que la Polynésie est une terre de recrutement importante pour l'armée. Chaque année, il y a en moyenne 600 jeunes qui s'engagent”, a ajouté la commandante. Si les blessures sont souvent physiques, la commandante a également rappelé qu'elles pouvaient aussi être psychologiques, comme les troubles post-traumatiques. À noter que la date arrêtée pour cette course n'est pas anodine, puisqu'elle a été choisie pour se tenir une semaine avant le 24 juin, date de la bataille de Solferino (en 1859, en Italie, où plus de 12 000 soldats français ont été blessés au combat).



