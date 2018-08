Une course colorée dimanche à Paea

PAEA, le 1er août 2018 - Le "Tōmite ta'urua rau" de Pae organise ce dimanche la 2ème édition de la "Run'Bow Colors". Une course non chronométrée de 2 km qui se fera entre la salle omnisports et le stade Manu Ura. Pour celles et ceux qui souhaiteraient participer à cet événement, inscrivez-vous à la mairie de Paea.



La dernière " Run'Bow Colors " a été organisée l'an dernier, au mois de février. Cette année, le " Tōmite ta'urua rau " de Paea revient avec la seconde édition qui se tiendra ce dimanche.



Il s'agira pour les athlètes confirmés ou non confirmés de se lancer dans une course non chronométrée de 2 km, entre la salle omnisports et le stade Manu Ura. Le départ sera donné à partir de 16h30, " occasionnant un ralentissement de la circulation sur la RT1 dans le sens Papeete-Papara jusqu’à l’arrivée des participants au stade, prévue à 17h30 ", indique un communiqué.



Et de poursuivre : " Dès 14 heures, une navette, qui partira de la Mairie à la Salle Omnisports, sera mise à la disposition des participants. "



Cette course est ouverte à tout le monde, à partir de 5 ans. Cependant, " les enfants âgés de 5 à 12 ans devront obligatoirement se faire accompagner par un adulte inscrit à la Run’Bow Colors ."



Pour participer à la " Run'Bow Colors ", il suffit de vous inscrire avant samedi, à la mairie de Paea. Le tarif pour cet événement est fixé à 1 000 francs par personne. " Le jour de la course, les participants se verront remettre un sachet individuel de poudre colorée hypoallergénique et un bracelet numéroté en vue du tirage au sort prévu à la fin de la course. "



Au stade Manu Ura, les participants auront une séance gratuite de Fit'Dance qui sera animée par les " Hine Warriors Fit'Dance ".



Pour toutes informations complémentaires, contactez le 40 54 85 10.



Cette course est limitée à 1 000 participants.