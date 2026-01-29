

Une conférence sur la santé au travail

Tahiti, le 22 février 2026 - L’Institut du cancer de Polynésie française (ICPF) et la médecine du travail AMT-CPME organisent une conférence dédiée aux cancers professionnels le jeudi 26 février à partir de 17 heures dans l’amphithéâtre du centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF).





Employeurs, salariés, professionnels de santé et grand public sont invités le jeudi 26 février à une conférence qui vise à les sensibiliser aux risques liés aux expositions professionnelles et aux leviers concrets de prévention.



Trois principaux axes seront abordés : comprendre les cancers professionnels, reconnaître et accompagner et prévenir concrètement en entreprise.



Entre 4 et 8,5 % des cancers auraient une origine professionnelle. En Polynésie française, cela représenterait plusieurs dizaines de cas chaque année, bien que ces chiffres restent difficiles à documenter.



Amiante, poussières de bois, fumées de soudure, benzène, rayonnements UV, pesticides ou encore certains produits classés CMR (cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques) : de nombreux agents peuvent être présents dans des métiers courants tels que le BTP, l’agriculture, la mécanique, la pêche ou les espaces verts. Ces expositions, parfois prolongées et banalisées, peuvent entraîner des cancers plusieurs années, voire plusieurs décennies, après le contact initial.



La conférence mettra en lumière le rôle central du médecin du travail, de l’ergonome et des acteurs de la prévention dans l’identification des risques, la mise en place de protections adaptées et l’accompagnement vers une éventuelle reconnaissance en maladie professionnelle.



Elle abordera également les défis actuels : sous-déclaration des cancers professionnels, difficulté à établir le lien de causalité, émergence de nouveaux risques (travail de nuit, perturbateurs endocriniens, expositions multiples). La prévention repose sur une démarche globale : substitution des produits dangereux, protections collectives, équipements adaptés, formation et surveillance médicale renforcée.



Cette conférence s’inscrit dans une réflexion plus large sur la prévention des cancers liés au travail et à l’environnement en Polynésie française.



Au Fenua, où certains cancers présentent des incidences élevées, la question des expositions professionnelles mérite une attention particulière.



Mieux informer, mieux tracer les expositions, renforcer le dialogue entre employeurs et médecine du travail et repérer plus tôt les situations à risque sont des leviers essentiels pour agir concrètement sur la santé des travailleurs.



