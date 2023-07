Une cinquantaine de jeunes pour la 2e édition du Service national universel

Tahiti, le 4 juillet 2023 - La deuxième édition du Service national universel a débuté ce lundi matin dans les locaux du lycée hôtelier. Une sensibilisation aux métiers de l'armée, des sessions de sport mais aussi des journées associatives sont prévues pendant deux semaines pour la cinquantaine de jeunes volontaires.



Accompagnés de leur parents, une cinquantaine d’adolescents ont posé leurs bagages, ce lundi matin, au lycée hôtelier de Punaauia, où ils vont participer durant deux semaines à la deuxième édition du Service national universel (SNU). Âgés de 15 à 17 ans, ils se sont vu remettre leur tenue aux couleurs du SNU et ont assisté au discours de présentation dans l'amphithéâtre du lycée hôtelier. L’objectif du SNU est de favoriser l'engagement citoyen autour des valeurs républicaines.



Gwenaël est en classe de troisième, il souhaite s’engager dans l'armée. En faisant connaissance avec deux autres jeunes, il explique qu'il souhaite “apprendre de nouvelles choses” durant ces deux semaines. Benjamin a, quant à lui, été poussé par ses parents. “Je ne savais même pas que j'étais inscrit”, plaisante-t-il, assis sur un banc.



Des activités collectives



Durant 14 jours, la cinquantaine de jeunes, dont quelques filles et quelques adolescents des îles, vont avoir un emploi du temps chargé. Petit déjeuner à 6h30, puis lever des couleurs et séances de sport de 17 heures à 18h30 rythmeront des journées variées. Répartis en maisonnées d'environ dix personnes encadrées par un tuteur, les jeunes alterneront entre les “temps de l’armée” et les “temps associatifs”.



Ce mercredi, ils auront leur première journée avec le Régiment du service militaire adapté (RSMA). Au programme de la matinée, deux heures de ramassage des déchets sur une plage. Pendant les temps associatifs, les jeunes iront par exemple un week-end à Moorea pour rencontrer des biologistes marins et planter des arbres. Toutes les activités seront effectuées en groupe pour favoriser l'entraide et la cohésion.



Donner un cadre aux jeunes



Au lycée hôtelier, les volontaires participeront aux tâches obligatoires (repas, nettoyage, gestion des déchets ménagers, organisations des activités). Avec leur tuteur, ils organiseront également des conseils de maisonnée quotidiens. Un engagement et une volonté d'aider la société sont attendus des adolescents.



Léna Marshal, vice-présidente de l'association qui organise ce “séjour de cohésion”, confie apporter un “regard particulier” aux volontaires sous tutelle de la Direction des solidarités, de la famille et de l’égalité (DSFE). Le SNU est aussi une manière de “lutter contre le décrochage scolaire”, assure-t-elle. Dans l'année qui suit le séjour de cohésion, les jeunes devront consacrer 84 heures de leur temps dans l'armée, pour des missions associatives ou administratives. Mis en place par l’ancien Premier ministre Édouard Philippe en 2019, le SNU est le petit frère du service militaire. Il est financé à 100% par l'État.



Jules Bourgat