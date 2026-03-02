

Une candidate s’inscrit sur deux listes à Rangiroa

Tahiti, le 26 mars 2026 - À Rangiroa, deux recours ont été déposés après les élections municipales car une colistière s’est inscrite sur deux listes concurrentes, et ces deux listes ont réussi à avoir un élu dont un à Makatea. La liste Te reo api no Mihiroa, qui a déposé la première sa liste au haut-commissariat, demande l’annulation de l’élection à Makatea et “à titre subsidiaire, l'annulation totale des élections”. Tous pointent du doigt les services de l’État qui ont été prévenus deux semaines avant les élections. Et le tāvana de Rangiroa assure : “Ma liste est passée haut la main au premier tour. Donc je ne vois pas pourquoi on va annuler notre élection puisque c’est le haussariat qui nous a dit de continuer et c'est ce qu'on a fait”.



À Rangiroa, plusieurs électeurs ont relevé que Hélène Manafenuaroa était inscrite sur deux listes lors des élections municipales : la liste Te reo api no Mihiroa menée par Éléana Herlemme et la liste Na motu e maha menée par Hiria Teheiura. Sur la première liste, Hélène Manafenuaroa figure en 13e position et est 10e sur la seconde.



Une irrégularité qui a été relevée par le tāvana de Rangiroa, Tahuhu Maraeura, qui en a fait part au haut-commissariat. “J’ai vu la personne qui fait les inscriptions et je lui ai dit, deux semaines avant les élections, qu'il y avait un souci avec ces deux listes. Après je n'ai plus eu de nouvelles, mais ils étaient au courant (…). En plus, je n'étais pas le seul à avoir remonté cette information”, précise-t-il. En effet, Hiria Teheiura a lui aussi saisi le haut-commissariat qui a donné pour seule réponse : “On verra ça après les élections”, dit-il encore choqué.

“C'est le haussariat qui nous a dit qui sont les personnes élues” Cette irrégularité pose notamment le problème de l’officialisation de Alpha Ioane en qualité de tāvana délégué de Makatea puisqu’il est colistier sur la liste Na motu e maha. Le tāvana de Rangiroa se demande ce que l’État va faire par rapport à cette situation. “Tout ce qu’ils nous ont dit, c’est ‘vous continuez ce que vous avez à faire’. Nous, on a procédé à l'élection comme on nous a demandé.”



Mais le tāvana pointe du doigt l’État. “Il y a eu un couac et cela ne vient pas de nous (…). Après, qui n’a pas fait son travail (…) ? C'est le haussariat qui nous a dit qui sont les personnes élues, ce n'est pas moi qui ai dit que c'est Ioane qui a été élu, c'est le haussariat qui m'a dit voilà la personne qui a été élue à Makatea.”



Tahuhu Maraeura assure que “l’opposition veut qu'on refasse toutes les élections” mais il refuse cette éventualité. “C’est injuste, on a été élus au premier tour, avec plus de 50 % de la population qui ont cru à mon programme, qui ont cru en mon groupe. Donc, je ne sais pas à quel endroit mon groupe a failli par rapport à l'élection.” Il insiste : “On a fait les choses dans les règles comme on nous a demandé (…). Ce n'est pas nous qui nous sommes trompés, ce n'est pas nous qui avons failli par rapport aux directives qu'on nous demande de faire pour venir s'inscrire (…). Celle qui note et inscrit les listes était au courant qu’il y avait une personne qui était sur deux listes différentes.”



Pas question, donc, pour le tāvana de retourner aux urnes. “Ma liste est passée haut la main au premier tour. Donc je ne vois pas pourquoi on va annuler notre élection puisque c’est le haussariat qui nous a dit de continuer et c'est ce qu'on a fait (…). Et c’est aussi le haussariat qui nous a donné les résultats, ce n'est pas moi en tant que maire de la commune de Rangiroa qui a déclaré les résultats, qui a été élu”.

“Elle a prévenu Éléana qu’elle n’irait pas dans son groupe” Contactée, la tête de liste Na motu e maha, Hiria Teheiura, affirme que Hélène Manafenuaroa lui aurait confié avoir “prévenu Éléana qu’elle n’irait pas dans son groupe car les projets n'étaient pas sa vision de Rairoa de demain. D’où son envie d'intégrer mon groupe, car je l'ai convaincue par mes projets”.



Il ajoute avoir toujours dit à ses colistiers que s’ils voulaient partir, ils étaient libres de le faire. “Je ne veux pas des gens qui n'adhèrent pas à mes projets d'avenir.”



Hiria Teheiura assure qu’il ignorait que sa colistière s’était déjà engagée sur une autre liste. “Elle m’a juste dit : ‘Éléana m’a mise sur sa liste, mais je lui ai dit que je ne veux plus faire partie de sa liste, que j'allais me retirer’. Et elle a cru qu'Éléana avait pris en compte sa demande. Mais ce n'était pas le cas quand on a vu les listes.”



Ce dernier affirme également avoir saisi le haut-commissariat par rapport à ce dossier. “La réponse, c'était ‘attendez après les élections’ parce que l'arrêté était sorti et ils ne pouvaient plus rien faire à part attendre les élections (…). On va laisser le tribunal décider.”



Il pointe tout de même du doigt le bureau des élections du haut-commissariat. “Ils sont censés gérer ce problème et vérifier que les personnes ne se retrouvent pas sur plusieurs listes, surtout que je les ai avertis par un mail, même par téléphone.”



Hiria Teheiura regrette que Julien Mai et Éléana Herlemme aient déposé des recours. “Il faut accepter sa défaite, peut-être que la population ne veut plus de toi. Il faut partir la tête haute pour ne pas refaire une autre élection et gagner tout en sachant que ta population ne t'aime pas.”

“Qu'on refasse les élections à Makatea” Contactée, la tête de liste Te reo api no Mihiroa, Éléana Herlemme, assure que sa colistière “voulait vraiment être avec nous et a signé son inscription le 2 février car je voulais déposer le dossier dès l'ouverture”.



Cette dernière affirme ensuite qu’après avoir obtenu le récépissé définitif du haut-commissariat le 18 février dernier, elle a repris contact avec sa colistière pour lui parler de leur campagne et elle lui a annoncé qu’elle partait à Tahiti et qu’elle serait de retour à Rangiroa le 8 mars. “Donc, je l'ai laissée tranquille, je ne l'ai pas plus embêtée. Et le 25 ou 26 au soir, quand les listes sont sorties, j'ai eu la surprise de voir qu'en fait, elle était inscrite sur deux listes. Et je n'étais pas au courant.”



Pour Éléana Herlemme, au-delà de la surprise, cela a également été “un gros problème, ça voulait dire qu’il y a une de nos deux listes qui était invalide”. Selon elle, cela devrait être celle de Hiria Teheiura car elle a été déposée après la sienne.



“Je pense que si elle avait vraiment fait la démarche de démissionner, le haut-commissariat m'aurait appelée pour me demander de la remplacer sur la liste avant la fermeture. Mais je n'ai eu aucun contact, aucun appel. Je crois qu'eux ne se sont même pas rendu compte que c'était la même personne.”



Éléana Herlemme dénonce le comportement d’Hélène Manafenuaroa. “C’est bien écrit sur l'attestation de candidature, on écrit à la main et on atteste par cette signature que je ne suis inscrite sur aucune autre liste. C'est non seulement une atteinte au code électoral, mais en plus, ça empêche des personnes qui ont voulu vraiment s'investir, qui ont cru en une liste, de faire des projets, d'être à tous les meetings, d'être présents. Et ça peut pénaliser notre liste et la liste qui a été déposée après.”



Elle confirme qu’elle a déposé un recours au tribunal administratif, tout comme Julien Mai. “J'estime que les règles n'ont pas été respectées. Je ne vise personne. Je me base juste sur le fait qu'on a une candidate identique et que ce n'est pas crédible et pas légal au niveau du code électoral.”



Éléana Herlemme demande “au moins l'annulation partielle, c'est-à-dire qu'on refasse les élections à Makatea, au minimum. Parce qu'effectivement, si la liste est invalidée là-bas, le siège qui a été octroyé à Makatea ne peut plus être à leur liste. Et à titre subsidiaire, l'annulation totale des élections.”



De son côté, le haut-commissariat confirme que “l'existence de doublon a bien été mentionnée dans les procès-verbaux transmis au tribunal administratif. La juridiction administrative déterminera s’il a une incidence majeure ou non sur l’élection”.

Rédigé par Vaite Urarii Pambrun le Jeudi 26 Mars 2026 à 19:20 | Lu 1010 fois



