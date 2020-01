Une bringue gratuite au Parc Paofai

Dès 17 heures, les convives se joindront au collectif pour entonner des chants d’antan. “Il y aura un orchestre de base et les autres musiciens pourront s’ajouter petit à petit dans la musique.”

Il est demandé à chaque participant de prendre ses instruments, ainsi que le nécessaire pour s’asseoir et se restaurer. Une autre membre, Mathilde Toofa, rappelle : “C’est un événement sans alcool ! Nous voulons vraiment montrer aux jeunes qu’on n’a pas besoin de ça pour s’amuser et pour passer un bon moment entre copains ou en famille.”

Pour eux, il s’agit tout d’abord de remettre la culture de la bringue au goût du jour. “Toute transmission de la langue se fait oralement. Et les chansons participent à cette transmission. Nous voulons aussi remettre la langue tahitienne sur le devant de la scène.”