

Une avant-première pour le livre de Ben Thouard

Tahiti, le 16 décembre 2025 - Au mois d’octobre dernier, Tahiti Infos s’était arrêté avec le photographe Ben Thouard, qui venait de mettre la dernière touche à son nouveau recueil de photographies, Aqua Obscura. Il présentera son livre en avant-première ce jeudi.



Le troisième livre de Ben Thouard, pensé comme une exposition, sera en séance de dédicace ce jeudi à 17 heures au restaurant La Plage de Punaauia. Une fierté pour le photographe qui sort là son troisième recueil avec cette année une touche particulière.



Après Surface en 2018 et Turbulences en 2021, Ben Thouard a choisi, avec Aqua Obscura, de prendre le lecteur, et l’amateur, à contre-pied. Travaillé pour être un livre de photographies en noir et blanc, Ben Thouard, après deux ans de travail, a choisi de repartir sur la couleur, mais pas n’importe laquelle : le bleu. “Le bleu de l’océan me manquait quand je regardais mes photos”, nous a-t-il expliqué par téléphone ce mardi. “Alors le livre est repassé en couleur, avec des bleus différents qui permettent d’avoir une richesse de palette extraordinaire.”



Les photos présentées dans Aqua Obscura ont été prises à Teahupo’o, Hawaii et à Nazaré (Portugal). Trois lieux célèbres pour la qualité de leur vague qui offrait des contrastes très différents sur une même thématique : l’océan. “J’ai voulu travailler sur les textures, les mouvements et les jeux de lumière avec des bulles, des mousses, des flous filés”, nous avait-il alors expliqué lors de la présentation des premières épreuves de son livre pensé comme une exposition où le lecteur-spectateur devra se forger sa propre idée du travail du photographe.



Pour prendre connaissance d’Aqua Obscura et ses 85 photos, Ben Thouard sera donc en signature dès ce jeudi.

Rédigé par Bertrand Prévost le Mardi 16 Décembre 2025 à 17:03 | Lu 192 fois



