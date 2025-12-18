

Une année de consolidation

Tahiti, le 11 janvier 2026 - Le haut-commissaire de la République, Alexandre Rochatte, a présenté ses vœux aux corps constitués vendredi soir. L’occasion pour lui de dresser quelques sujets prioritaires pour l’année à venir.



Petits-fours, sourires ce circonstance et vœux de bonne année. Vendredi soir, le haut-commissaire de la République a accueilli dans sa résidence les élus et représentants des forces de l’ordre et de la société civile pour les vœux 2026.



À cette occasion, il est revenu sur une année 2025 lors de laquelle “de nombreux chantiers ont été lancés et poursuivis, au bénéfice des Polynésiennes et des Polynésiens”.



“L'Unoc, la Conférence des Nations-unies sur les océans, organisée à Nice, a constitué un moment de rayonnement logique mais aussi historique pour la Polynésie française”, a-t-il tenu à rappeler. “Au cœur d'un événement mondial réunissant 175 États membres, la délégation polynésienne, qui était aussi la plus nombreuse, a porté haut et fort la voix de la France dans le Pacifique.”



2025 a vu aussi la venue du ministre des Outre-mer, Manuel Valls, qui a coïncidé avec “la mise en œuvre de la première feuille de route de l'économie bleue polynésienne” et “la validation du Centre des métiers et des qualifications de la mer, qui était très attendu par les professionnels du secteur, avec la création d'un bac pro maritime à la rentrée d'août 2026.”





Épis et Jeux du Pacifique dans le viseur Alors qu’à Paris, le budget bute toujours sur une logique politique plus divisée que jamais et qui pourrait accoucher d’une nouvelle dissolution de l’Assemblée nationale, le haut-commissaire a voulu placer cette nouvelle année “sous le signe de la consolidation de ce qui fait la force du territoire, et de la poursuite de notre stratégie de rayonnement”.



Lutte contre les stupéfiants, lutte contre les violences faites aux femmes et dans la sphère familiale, lutte contre les infractions routières, mais aussi la concrétisation, après les élections municipales, de l'Épis, l'établissement public d'incendie et de secours, “qui permettra d'optimiser la réponse des secours et de mieux équiper les pompiers en faisant des économies d'échelle sur l'achat de matériel”, a rappelé Alexandre Rochatte.



Enfin, dans le cadre de la préparation des Jeux du Pacifique de 2027 qui sont organisés à Tahiti, le haut-commissaire a rappelé que “l’État continuera ainsi d'accompagner le Pays et les communes (…) dans la continuité de la dynamique des Jeux olympiques et paralympiques de Paris”. “L'objectif est de faire de cet événement une vitrine de l'excellence sportive, de la jeunesse polynésienne et de l'hospitalité du territoire”, a-t-il souhaité.



Parallèlement, des grands projets sont conservés comme la modernisation des infrastructures portuaires et aéroportuaires, la transition énergétique, le déploiement du très haut débit, l’amélioration des services publics d'eau potable, d'assainissement et de gestion des déchets ainsi que la connectivité numérique. En début d'année sera d’ailleurs lancée une étude en vue d'élaborer la stratégie numérique de la Polynésie française, avec l'appui de la Banque des territoires, en association étroite avec les professionnels du secteur.



Rédigé par Bertrand PREVOST le Dimanche 11 Janvier 2026 à 13:32 | Lu 290 fois



