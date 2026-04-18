

Une ancienne grue plonge à la base navale

Tahiti le 20 avril 2026. Dans la nuit du 19 avril 2026, aux alentours de 3 heures du matin, la grue flottante Dravo, emblématique équipement portuaire datant de la Seconde Guerre mondiale, a subi une submersion accidentelle au sein de la base navale de Fare Ute.



Retirée du service actif et placée en réserve depuis 2024, cette grue faisait déjà l’objet d’un programme de démantèlement inscrit dans le cadre d’un marché public, avec des études en cours menées par des entreprises locales. En amont, des opérations de dépollution avaient été réalisées en vue de sa sécurisation, permettant de garantir l’absence de tout risque pour l’environnement.

Les premières constatations laissent supposer qu’une voie d’eau, probablement liée à une corrosion perforante due à l’ancienneté de la structure, est à l’origine de cet incident. La grue repose actuellement au fond du plan d’eau, à proximité immédiate du dock flottant, sans impact sur la sécurité de la navigation.

Aucun blessé ni dégât matériel connexe n’est à déplorer.

Les services de l’État, en coordination avec les acteurs industriels concernés, engageront prochainement des opérations de sécurisation. Celles-ci comprendront notamment le traitement du flotteur ainsi que le retrait de la flèche, de la tourelle et des caissons amovibles, selon un protocole en cours de finalisation.

Bien que l'effondrement de cet équipement ne soit pas intervenu comme prévu, cela n'affecte pas le calendrier initial de son remplacement. En effet, une nouvelle grue flottante portuaire de dernière génération est attendue pour 2028 sur le territoire.

Rédigé par D'après communiqué le Lundi 20 Avril 2026 à 15:20 | Lu 1177 fois



