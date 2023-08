Une Tahitienne championne d'Europe de golf avec l'équipe de France U16

Elle enchaîne les bonnes performances depuis plusieurs semaines. Kirra Saint-Laurent, 15 ans, s'est de nouveau distinguée ce week-end en remportant, en Slovaquie, les European Young Masters de golf avec l'équipe de France U16. La jeune fille, née d'une mère tahitienne et d'un père canadien, a participé activement au sacre des espoirs bleus. Lors de la première journée, elle rendait une carte de 68, soit cinq coups en dessous du par, et tenait tête aux meilleures dont notamment sa partenaire en équipe de France, Marie-Élodie Prats-Rigual.Les deux dernières journées de compétition en Slovaquie ont ensuite été moins brillantes pour Kirra Saint-Laurent, mais cette dernière a limité les dégâts en rendant deux cartes de 74 lui offrant la sixième place en individuel. Et sur le plan collectif, les résultats de la Tahitienne, couplés à ceux de ses coéquipiers en équipe France, permettaient aux espoirs bleus de décrocher le titre par équipe devant l'Italie et l'Espagne.Avec les European Young Masters, c'est une nouvelle ligne inscrite au palmarès de Kirra Saint-Laurent. Un palmarès qui s'est bien étoffé au cours des deux derniers mois pour la Canado-Tahitienne. En juin, elle signait sa première victoire de prestige lors des éliminatoires des championnats de France amateur, où elle remportait la Coupe Gaveau . Dans la foulée quasiment, en juillet, elle s'imposait au Grand Prix de Seignosse. Des résultats qui ont attiré l'attention des sélectionneurs de l'équipe de France U16 où elle s'est également illustrée.Ses performances lui ont également ouvert la voie à une sélection avec l'équipe tahitienne de golf. L'entraîneur polynésien, Selevasio Kulifatai, a confirmé la participation de Kirra Saint-Laurant pour les prochains Jeux du Pacifique organisés en fin d'année aux îles Salomon. La jeune fille sera une très sérieuse chance de médaille pour le clan tahitien.