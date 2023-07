Le golf tahitien lance ses présélections pour les Jeux

Tahiti, le 18 juillet 2023 - Le premier tour de qualification des postulants aux sélections tahitiennes de golf pour les Jeux du Pacifique 2023 a eu lieu samedi au golf d’Atimaono à Papara. Les sélections définitives seront composées de quatre hommes et quatre femmes et officialisées à l’issue du quatrième tour de qualification disputé le 20 août au golf de Moorea.



Les Jeux du Pacifique 2023 qui auront lieu en fin d’année aux îles Salomon s’apparentent à une priorité pour toutes les fédérations sportives concernés par l’événement. Le golf tahitien vient à son tour d’entrer dans le vif du sujet samedi en organisant le début de ses présélections sur le parcours d’Atimaono. Pour ce faire, Selevasio Kulifatai a été nommé il y a peu entraîneur de la sélection par la Fédération polynésienne de golf. Professeur de golf et joueur pro, Selevasio Kulifatai installé à Tahiti mais originaire de Wallis-et-Futuna a déjà l’expérience des Jeux du Pacifique pour y avoir participé en 2008 à Samoa sous les couleurs wallisiennes. Ses projets et ses objectifs pour Honiara son clairs : “J’ai été nommé entraîneur des sélections il y seulement deux semaines et je me suis mis rapidement au travail car il ne nous reste que quatre mois de préparation avant l’échéance des Jeux du Pacifique. La première étape de la préparation consiste d’abord à déterminer la composition des sélections hommes et femmes ce que nous avons entamé aujourd’hui. Je suis confiant pour les Jeux car nous disposons de très bons joueurs et joueuses qui peuvent se distinguer aux Jeux. Mais on sait qu’aux Jeux du Pacifique, ça se joue d’abord à l’expérience et c’est dans ce domaine qu’on aura peut-être un manque. Mais les sélectionnés vont disputer toutes les compétitions locales jusqu’au départ pour Salomon et je pense qu’ils seront prêts pour réaliser de bonnes performances. Et puis l’objectif compte tenu de la jeunesse de la sélection, c’est aussi de préparer les Jeux de 2027 qui auront lieu à Tahiti.” Le golf tahitien n’avait pas particulièrement brillé lors des derniers rendez-vous dans le Pacifique n’obtenant qu’une médaille de bronze par équipe féminine lors des Mini Jeux des Îles Mariannes en 2022, le bilan ayant été identique aux Jeux de 2019 à Samoa avec une unique médaille déjà décrochée par la sélection féminine par équipes. L’objectif sera de faire mieux à Honiara.



Quatre des huit billets déjà distribués



Le golf a des critères d’âge imposé aux Jeux du Pacifique. Les sélections doivent disposer de deux joueurs de moins de 18 ans et de deux de plus de 18 ans tant chez les hommes que chez les femmes. Deux billets sont déjà distribués chez les +18 ans aux champions de Polynésie 2023, Matahiapo Wohler chez les hommes et Laina Faraire chez les dames. Deux autres sélectionnés sont également connus en -18 ans, Soave Ilan pour la sélection masculine et Kirra St-Laurent pour celle des féminines. Ces deux jeunes espoirs évoluent en métropole et ont été retenus d’office au regard de leurs performances en France et de leur classement sur les tablettes golfiques. Reste donc quatre billets à distribuer soit deux en +18 ans et deux en -18ans chez les hommes et les femmes. Quatre tournois seront organisés pour cela, le premier ayant donc eu lieu samedi à Atimaono. Le golf de Moorea accueillera le deuxième rendez-vous le 23 juillet, avant un retour à Atimaono le 13 août, puis nouveau déplacement à Moorea le 20 août pour l’ultime étape de présélection. Les quatre derniers billets pour les Jeux seront alloués aux joueurs et joueuses ayant signé les deux meilleures cartes, l’une réalisée à Atimaono, l’autre à Moorea, les deux parcours ayant des spécificités différentes. Ça s’annonce ouvert avec plusieurs postulants potentiels aux sélections. À noter que Rarahu Taerea-Pani qui vise une sélection chez les dames participera aussi au Mobil South Pacific Junior Open au golf de Tina à Nouméa du 7 au 9 août. Matai Rodière sera aussi du voyage mais lui ne postule pas à une sélection n’étant pas disponible à la date des Jeux du Pacifique des îles Salomon en novembre prochain.



Le compte à rebours est lancé pour le golf tahitien avec pour ambition de réaliser une campagne plus aboutie à Honiara que ne le furent les précédentes lors des derniers rendez-vous des Jeux du Pacifique.