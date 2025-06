Un village pour Juin vert à Taravao

Tahiti, le 12 juin 2025 – À l’occasion du mois de prévention du cancer du col de l’utérus, un “village vert” était organisé à la Presqu’île. Associations et professionnels de santé ont sensibilisé les familles aux risques liés aux papillomavirus, à l’origine de ce cancer “évitable” grâce à la vaccination et aux dépistages réguliers.





Parmi les différentes infections sexuellement transmissibles (IST), il existe plusieurs types de Human Papillomavirus (HPV) et environ 80 % de la population sera en contact avec ces virus au cours de sa vie sexuelle. Certains HPV peuvent causer des lésions pré-cancéreuses chez les femmes, mais aussi chez les hommes.



À l’image d’Octobre rose pour le cancer du sein, Juin vert met en lumière le cancer du col de l’utérus, qui touche environ 20 femmes par an au Fenua, avec un argument phare : grâce à la vaccination et au dépistage, la bataille est théoriquement gagnée d’avance. “C’est un cancer qui est évitable : si on vaccine les enfants, filles et garçons, et qu’on fait son frotti régulièrement, ça permet de se protéger ou de détecter à temps. On pourrait un jour faire disparaître ce cancer, comme en Australie”, remarque le Dr Teanini Tematahotoa, gynécologue et directrice de l’Institut du cancer de Polynésie (ICPF), présente au “village vert” organisé ce jeudi au parc Teaputa, à l’initiative des sages-femmes de l’hôpital de Taravao.





​Dépistage et vaccination

Dédramatiser le frotti, c’était l’objectif de l’atelier animé par ces professionnelles aux petits soins des femmes. “On essaie de les rassurer, car elles peuvent avoir des appréhensions : ça peut être un peu désagréable, mais ce n’est pas censé faire mal. Ça dure 30 secondes, puis elles sont tranquilles pour trois ans ! Et c’est pris en charge à 100 % entre 25 et 65 ans”, explique Annabelle Pujo, en tant que sage-femme. L’occasion d’encourager les femmes à prendre soin d’elles à travers un suivi gynécologique régulier, en sachant qu’elles ne sont que 40 % à être à jour de cet examen.



Payant jusqu’en 2024 (entre 20 000 et 25 000 francs), le vaccin contre le HPV est désormais accessible gratuitement toute l’année sur ordonnance ou dans les dispensaires, à destination des filles et des garçons âgés de 11 à 14 ans. Résidente de Taravao, Florence n’a pas hésité à faire vacciner ses deux enfants : “Je suis très sensible à ces sujets. En tant que maman, je fais attention à ma santé et à celle de mes enfants pour plus tard”.



Les opérations de sensibilisation se poursuivent à Tahiti et dans les îles jusqu’à la fin du mois. Ce vendredi 13 juin, la population est notamment invitée à s’habiller en vert à l’occasion du concours photo “Mahana Matie”. Plus d’infos sur

Rédigé par Anne-Charlotte Lehartel le Jeudi 12 Juin 2025 à 15:12 | Lu 324 fois