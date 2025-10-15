

Un vaste réseau d'escroquerie aux investissements en cryptomonnaie démantelé

Paris le 4 novembre 2025. Près de 700 millions de dollars blanchis en ligne : la procureure de Paris a annoncé mardi le démantèlement d'un vaste réseau de blanchiment d'escroquerie aux faux investissements en cryptomonnaie, en coopération avec la Belgique et Chypre.



L'opération a été menée durant la dernière semaine d'octobre par la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée (Junalco), avec le soutien de l'Unité de coopération judiciaire de l'Union européenne (Eurojust).



"Neuf personnes ont été interpellées simultanément à leurs domiciles à Chypre, en Espagne et en Allemagne, dont six à la demande des juges d’instruction français, qui ont émis des mandats d’arrêt européens à leur encontre", a précisé Laure Beccuau dans un communiqué.



"Les perquisitions ont permis de saisir 800.000 euros sur des comptes bancaires, 415.000 euros en cryptoactifs, 300.000 euros en espèces et des montres de luxe pour une valeur de plus de 100.000 euros. Plusieurs biens immobiliers sont en cours d’estimation", a-t-elle précisé.



Ce coup de filet est l'aboutissement d'une vaste enquête débutée en 2023 par de "nombreuses plaintes de victimes de faits d’escroqueries aux investissements dans les cryptoactifs", et confiée notamment à l'unité nationale cyber de la gendarmerie nationale, retrace-t-elle.



Les victimes étaient attirées par de faux sites qui faisaient miroiter de très bons rendements, démarchées sur les réseaux sociaux, par téléphone ou encore avec de faux articles de presse "ou des témoignages truqués mettant en scène des célébrités ou des investisseurs à succès". "Plusieurs centaines de victimes" en France et en Europe y ont perdu leurs économies.



"Les investigations ont révélé que les cryptoactifs issus de ces escroqueries étaient ensuite blanchis notamment via la blockchain, pour un montant avoisinant 700 millions de dollars", souligne le communiqué.



La "blockchain" ou "chaîne de blocs" est une technologie de stockage et de transmission d'informations qui permet le fonctionnement des cryptomonnaies.



Une information judiciaire, confiée à un juge d'instruction, avait été ouverte le 4 juin 2025, notamment pour escroquerie en bande organisée, blanchiment en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs.



L'escroquerie aux faux investissements en cryptomonnaie, ces monnaies numériques indépendantes des réseaux bancaires comme le bitcoin ou Ethereum, est un phénomène criminel en plein essor. Europol a désigné les cryptoactifs comme le principal vecteur de fraude à l'investissement en Europe, alors que l'autorité des marchés financiers relève en France une "forte concentration" des escroqueries dans ce secteur depuis 2023.

Rédigé par AFP le Mardi 4 Novembre 2025 à 07:58 | Lu 594 fois





