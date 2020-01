Un trafic d’ice postal démantelé

Tahiti, le 10 janvier 2020 – Sept hommes âgés de 38 à 54 ans ont été placés en garde à vue cette semaine pour un trafic d’ice par voie postale entre juillet et décembre dernier portant sur pas moins de 600 grammes de drogue, ont révélé vendredi matin nos confrères de Polynésie la 1ère.



Un nouveau réseau, pour le moins original, de trafic d’ice a été démantelé cette semaine par la douane, a révélé vendredi matin Polynésie la 1ère. Selon nos confrères, sept hommes âgés de 38 à 54 ans ont été placés en garde à vue cette semaine après six mois d’un trafic de méthamphétamine par voie postale entre les Etats-Unis et la Polynésie française. Entre juillet et décembre, les trafiquants et leurs complices, travaillant aux services postaux de l’OPT, s’envoyaient de petites quantités d’ice dans des enveloppes vers de fausses adresses en Polynésie. Toujours selon nos confrères, pas moins de 600 grammes d’ice ont été importés en Polynésie grâce à ce trafic. Les douaniers ont pourtant découvert le stratagème et une enquête sur ce trafic a permis l’arrestation des sept suspects qui seront jugés lundi en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Papeete.