Un tour de l'île en mode zen attitude

Tahiti, le 30 novembre 2019- Une soixantaine de personnes ont participé ce samedi à la première édition du Tere du Bien-Être, organisée par Tahiti Tourisme. Touristes et locaux ont embarqué dans deux trucks traditionnels pour un voyage autour de l'île de Tahiti, dédié au plaisir des cinq sens et du bien-être du corps et de l’esprit.



Si la frénésie commerciale avait envahi Tahiti en ce week-end de Black friday, d'autres personnes avaient choisi de passer la journée d'une façon beaucoup plus zen en participant au nouveau Tere tour, organisé par Tahiti Tourisme. Le concept de cette journée est très simple : faire le tour de Tahiti juste pour se faire du bien, à la découverte de l'île et ses cinq sens. Et pour cela, les organisateurs avaient prévu toute une série d'activités toutes plus zens et agréables les unes que les autres.

Pour débuter cette journée de zénitude totale, les participants, dont beaucoup de femmes, ont pu s'initier au taï-chi au Musée de Tahiti. « C'est super de faire cela, ça relaxe, je n'en avais jamais fait », reconnaît Pauline. Puis visite des champs de tiare du laboratoire de Cosmétologie à Papara pour une cueillette de fleurs et la confection du monoï traditionnel. Avant de terminer la matinée par un atelier bar à monoï et une petite « purification » en règle dans un bain à la source Vaima, officié par un orateur culturel de Mataiea.

Une fois rassasiés, direction les Jardins d’eau de Vaipahi pour les participants décidément de plus en plus détendus. « J'habite à Tahiti et je n'y étais jamais allée, c’est l'occasion de prendre le temps de découvrir notre île », confesse Michèle. Puis au choix, visite du parcours botanique, racontée en histoires et légendes ou bien quelques massages traditionnels, avant une dernière visite enrichissante d’une culture bio. Une bonne dose de zénitude engrangée pour les jours à venir .