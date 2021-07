Un timide concours de danse solo à Hao

Hao, le 10 juillet 2021 – Malgré le peu de candidats, le concours de danse en individuel organisé vendredi dans le cadre du Heiva, s'est déroulé dans une ambiance qui a ravi candidats et spectateurs.



Sur la place de la mairie et sous les yeux des trois membres du jury, trois catégories étaient proposées : meilleure danseuse adulte, meilleure danseuse ado et meilleur danseur ado. Celle de meilleur danseur adulte n'ayant pas eu lieu faute de participants. Chez les adolescents on ne s'est pas beaucoup bousculé aux inscriptions puisque chaque catégorie ne comptait qu'un participant. Cela n'a rien enlevé à la qualité de la prestation de la jeune Heilani et de Georgio qui ont remporté chacun une enveloppe de 4000 Fcfp.

Dans la catégorie meilleure danseuse adulte, quatre participantes ont défendu leurs chances et parmi elles Maimiti qui gagne le concours devant Teragi et Emmanuella, et enfin Lyndi prend la quatrième position.

On peut s'interroger sur le manque d'engouement concernant les hommes. Peut-être un manque de préparation de la part du comité organisateur, un éloignement de la culture locale ou encore des enveloppes de prix pas assez garnies. Il faudra y réfléchir pour les prochaines éditions. Heureusement, il reste encore heureusement quelques irréductibles qui sont prêts à perpétuer les traditions et à faire le show.



Cette soirée a aussi été l'occasion de remettre les prix de concours artisanaux :

Celui du bouquet végétal sec attribué à Tuheata devant respectivement Saïda, Nadège et Manutahi.

Celui de la confection robe et parures ( robe, couronne de cou, bracelet et bague ), remporté par Saïda devant la jeune Tevaitea et Tehoro.