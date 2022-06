Un timbre hommage pour Bir Hakeim

Tahiti, le 9 juin 2022 - Fare Rata édite ce vendredi un timbre hommage assorti d’une enveloppe “premier jour” pour le quatre-vingtième anniversaire de la bataille de Bir Hakeim.



Fare Rata, la Poste de Polynésie, édite ce vendredi un timbre hommage pour le quatre-vingtième anniversaire de la bataille de Bir Hakeim. Pour les philatélistes cette édition de 50 000 exemplaires est complétée par la mise en vente d’une enveloppe « premier jour » tirée à 800 exemplaires. Le timbre illustre l’audacieuse sortie de vive force du 10 juin 1942, par laquelle les combattants de Bir Hakeim ont forcé leur sortie de la place forte et mis un terme à près de deux semaines de harcèlement et de bombardements par les unités de l’Afrika Korps du général Rommel. La charge des blindés Bren carriers, cavalerie de la division, reste une des pages les plus héroïques de cette bataille d’Afrique du nord.



En évoquant cette sortie de vive force, Fare Rata reprend une illustration réalisée par le graphiste de renom Jean-Louis Saquet, décédé en 2021. Cette illustration lui avait été commandée par Jean-Christophe Shigetomi, auteur du livre Tamari’i volontaires. En la mettant à la disposition pour ce timbre l’auteur a souhaité rendre un dernier hommage à son ami et collaborateur dans la conception des nombreux ouvrages consacrés aux Tahitiens dans la Grande Guerre et dans la Seconde Guerre mondiale.